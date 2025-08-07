Легализация криптовалют в Украине: в НБУ объявили о "красных линиях"

В Украине не планируют признавать платежным средством биткоин или другие криптовалюты. Им может быть только гривна, так как в противном случае эти грозит подрывом возможностей Национального банка (НБУ) как главного финансового регулятора.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил украинским СМИ. Он назвал вопрос признания виртуальных активов платежным средством "красной линией" Нацбанка.

"Виртуальные активы не могут быть платежным средством, не могут никоим образом подрывать эффективность наших монетарных инструментов. Никакого трансфера монетарных полномочий и подрыва возможностей Национального банка, учитывая легализацию виртуальных активов, не должно происходить", – подчеркнул Пышный.

Какие вызовы порождает легализация "крипты"

Он отметил, что криптовалюта не должна стать инструментом для обхода финансовых ограничений, введенных в Украине в связи с военным положением для сбалансирования денежно-кредитного рынка и обеспечения достаточного уровня золотовалютных резервов.

"Важно предоставить регуляторам достаточный высокий уровень полномочий для соответствующего реагирования и применения мер воздействия за нарушение прав потребителей на рынке виртуальных активов. Иметь достаточный уровень компетенции для регулирования и необходимые технические решения для надзора за участниками рынка с виртуальными активами", – объясняет глава НБУ.

Кроме того, легализация виртуальных активов не должна подорвать эффективность обеспечения финансового мониторинга или подпитывать теневой сектор. Для этого в законодательство должны быть имплементированы нормы международных стандартов FATF и соответствующих европейских регуляций.

"Было бы идеальным, по моему мнению, решением, если легализация виртуальных активов позволит детенизировать рынок, что также положительно повлияет на оценку нашего финансового сектора со стороны западных партнеров", – считает Пышный.

При этом он согласился с необходимостью вернуть криптовалюту в экономический оборот, но не ценой подрыва способности Национального банка быть эффективным в реализации мандата по ценовой стабильности. "Поэтому, мы говорим, что "красной линией" для нас будет следующее – только гривна является законным платежным средством на территории Украины", – предупредил глава Национального банка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике принял к первому чтению доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов. Но Офис президента заблокировал его дальнейшее рассмотрение.

