Германия около года финансирует французский аналог Starlink для Украины – Reuters

Правительство Германии уже около года финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети французской компании Eutelsat. Таким образом, ФРГ предоставляет украинским военным альтернативу сети Starlink от Илона Маска.

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Об этом агентству Reuters рассказала генеральный директор Eutelsat Communications Ева Бернеке. Она отметила, что услуги оплачивает германское правительство через своего дистрибьютора, но отказалась назвать стоимость оплаченных услуг.

По словам Евы Бернеке, в настоящее время в Украине чуть меньше тысячи соответствующих терминалов, подключенных к сети Eutelsat. Хотя это небольшая доля по сравнению с примерно 50 тыс. терминалами Starlink в Украине, но директор Eutelsat ожидает, что этот показатель будет расти.

"Сейчас мы стремимся относительно быстро добавить еще от 5 тысяч. до 10 тыс. терминалов", – сказала она и уточнила, что это может произойти "в течение нескольких недель".

В компании особо отметили, что обсуждение по закупке дополнительных терминалов Eutelsat для Украины ведут и другие страны Европы.

"Мы еще не знаем, как – или ЕС коллективно, или каждая страна в отдельности – будет финансировать дальнейшие усилия", – цитирует агентство спикера предприятия Джоанну Дарлингтон.

Eutelsat – французский оператор спутниковой связи, создавший сеть OneWeb. В настоящее время предприятие занимает первое место по величине оборота среди операторов спутниковой связи в мире, хотя терминалы Eutelsat более массивны, чем техника Starlink и используют более старые технологии на меньшем количестве спутников.

Однако OneWeb имеет более 600 спутников на орбите с высотой 1200 км, что обеспечивает более быструю связь по сравнению со спутниками Starlink.

Сетью OneWeb от компании Eutelsat пользуется более 204 миллионов потребителей – речь идет только о частном секторе.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале марта 2025 года в Eutelsat заявили о планах замены Starlink в Украине (из-за сокращения поддержки Украины со стороны США). Уже тогда обсуждались планы доставить в Украину не менее 40 тыс. терминалов.

Также известно, что ЕС инвестирует 10,6 миллиарда евро в создание системы IRIS2, чтобы обеспечить защищенную спутниковую связь и уменьшить зависимость от Starlink Илона Маска. Но сеть из 290 спутников будет полностью функциональна в 2030 году.

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