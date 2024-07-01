В Украине появится новый налог: подорожает целый список товаров

В Украине будет введен налог на подслащенную воду. Акциз планируется ввести в ближайшие три года. Это, вероятно, приведет к увеличению розничной стоимости многих популярных газированных и соковых напитков.

Видео дня

Соответствующий акциз уже заложен в бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, опубликованную на сайте Кабинета министров. Акциз на подслащенные сахаром напитки является частью национальной стратегии доходов до 2030 года.

Налог на сладкие напитки хотят ввести с прошлого года, когда в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта:

№9032-1 – из-за изменений в Налоговый кодекс вводит ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ объемом 0,1 евро (около 4 грн) на один литр напитка;

№9033-1 – определяет, что полученные от уплаты налога средства планируют направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечению от них, а также на поддержку программы детского питания в школах.

Министерство здравоохранения поддерживает введение акциза, поскольку постоянное употребление сладких газированных напитков приводит к развитию диабета, появлению избыточного веса, ожирению и т.д. В литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара.

Другие налоговые инициативы в бюджетной декларации предусматривают отмену льгот по налогу на прибыль предприятий, постепенное приближение ставок акцизного налога на табачные изделия и топливо к европейскому уровню, приведение налоговых льгот и сниженных ставок налога на добавленную стоимость в соответствие требованиям директив ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Верховной Раде проголосовали за увеличение акцизов на сигареты – однако пока на уровне Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Согласно документу, акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне. При этом в 2025 году они вырастут на 23%, а в 2026–2028 будет еще по 5% ежегодно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!