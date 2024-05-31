В Украине перепишут цены на сигареты: нардепы в комитете Рады поддержали новый размер акциза

Народные депутаты поддержали законопроект №11090 по увеличению акцизов на сигареты – однако пока только на уровне Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Согласно документу, акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне. При этом в 2025 году они вырастет на 23%, а в 2026-2028 будет еще по 5% каждый год. Что, вероятно, приведет к пересмотру стоимости сигарет в торговых точках.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: в 2024 году прибавка будет только в случае девальвации.

"Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн. В 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,3 млрд грн, в 2028 году – 13,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

Почему Украина повышает акциз на сигареты

Ранее же в Кабмине сообщили: пересмотр акциза продиктован тем, что Украина обязалась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% (директива ЕС 2011/64/EU). Цель этого – гармонизация украинского законодательства к требованиям Евросоюза.

Однако действующий график повышения, утверждается, "не позволяет достичь уровня налогообложения, установленного в ЕС". Поэтому возникла необходимость "пересмотреть ставки акцизного налога, с целью постепенного, до 2028 года, достижения минимального уровня, установленного Директивой ЕС".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски на производстве и складах табачного предприятия, которое связывают с "известным подсанкционным одесским контрабандистом". По данным источников OBOZ.UA, речь идет о Вадиме Альперине – подсанкционном одесском бизнесмене, известном как "король контрабанды".

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