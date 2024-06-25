В Украине появится еще один государственный банк: у кого отобрали учреждение

В Украине станет на один госбанк больше. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции о взыскании в доход государства активов подсанкционного бизнесмена Вячеслава Богуслаева – в частности, Мотор-Банка.

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Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых. Таким образом, Мотор-Банк станет седьмым государственным банком. После:

ПриватБанка;

Ощадбанка;

Укрэксимбанка;

Укргазбанка;

Сенс Банка;

PIN банка.

При этом, доля государства в банковском секторе Украины на конец 2023 года составила 53,2% по чистым активам. Т.е., государство контролировало более половины рынка.

У Богуслаева отберут не только Мотор-Банк

В то же время, Мотор-Банк – не единственный актив, конфискованный у Богуслаева. Государство получит также корпоративные права:

страховой компании "Мотор-Гарант";

Винницкого авиазавода;

ООО "Вертолеты МСБ".

Самому же Богуслаеву в конце октября 2022 сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что компания "Мотор Сич" продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. В частности, двигатели компании нашли во сбитых российских вертолетах.

В то же время, в феврале 2023 стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности. Причиной этого стала работа филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации.

Персональные же санкции против Богуслаева действуют до 1 апреля 2033 года.

"Мотор Сич" же является одним из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.

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