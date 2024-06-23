В крупном украинском банке приняли решения по сроку действия карт: когда последний день

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

решение принято в связи с действующем в Украине военным положением;

продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года;

"если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время".

При этом подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т. д.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и ​​т.д.", – говорится в сообщении.

В целом учреждение уже несколько раз продлевало срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из его отделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!