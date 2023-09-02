В Украине подорожают важные продукты: какие и почему

В Украине осенью цены будут расти из-за необходимости хранения продуктов и расходов на топливо. Речь идет об овощах, фруктах, яйцах, молоке, мясе и сахаре.

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Об этом сообщает издание Telegraf. На уровень удорожания повлияют спрос, экспорт, а особенно увеличена стоимость топлива и электроэнергии. В цену на осень и зиму эти показатели, как и повышение уровня зарплат и пенсий, будут закладываться, утверждает заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук. Он прогнозирует рост цен на овощи в пределах 5-10%.

Какие продукты подорожают осенью:

Овощи и фрукты. Эксперты прогнозируют, что резкого подъема ждать не стоит, потому что посадили с запасом. Однако следует заметить, что возрастут расходы на хранение. Существенного удорожания не ожидают, ведь урожай был неплохой.Молоко. На цену на товар также повлияет потребность в хранении сырья и готовых продуктов, которая может осложниться в случае нестабильности энергосистемы.

Яйца и молоко. В связи со сменой сезона производство сократится, а хранение подорожает.

Мясо. Рост цены из-за потребностей в хранении ожидается на уровне 5-15%.

Сахар. Рост цены на сахар ожидается по всему миру. Это связано с тем, что Индия запретила экспорт. В Украине также действовал такой запрет с начала лета, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Истекает ее срок 15 сентября. К ноябрю, то есть новому урожаю, сахар вырастет в цене на 2—3%, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля-2022 по июль 2023 года – цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%. При этом оно стало единственным подешевевшим продуктом.