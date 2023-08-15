Жить в Украине стало дороже: как выросли цены на еду, коммуналку и все остальные товары с услугами

В июле потребительская инфляция в Украине составила 11,3%. Что на 1,5% ниже июньского показателя и на 4% майского. Что тем не менее не отменяет роста цен на все группы товаров. В частности, больше всего подорожали услуги ресторанов и отелей – на 18,5%.

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Об этом сообщает Госстат. По его данным, более чем на 10% выросли расценки на:

различные товары и услуги – 15,7%;

коммуналку – 14,7%;

здравоохранение – 13,7%;

предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 12,7%;

алкогольные напитки и табачные изделия – 12,5%.

Немногим меньше выросли в цене услуги образования – на 9,9%. Далее идут услуги:

связи – на 7,3%;

отдыха и культуры – на 7,3%.

Меньше всего подорожали услуги транспорта – на 1,9%.

Как подорожала еда

Больше всего с июля 2022 года по июль 2023-го подорожали яйца – сразу на 56,4%. Цены на все остальные продукты выросли не так сильно, хотя и довольно заметно.

Так, более чем 20% добавил в цене ряд продуктов. В частности:

фрукты – 25,1%;

мясо и мясопродукты – 22,3%.

Также сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Речь о:

рыбе и продуктах из рыбы, цены на которые выросли на 17,9%;

сыре и твороге – на 13%;

масле – 12,7%;

молоке – 10,6%;

сахаре – 10,1%.

Немногим меньше подорожал хлеб – на 9,7%. Макаронные изделия выросли в цене на 4,5%. Овощи – на 2,6%. Хлебопродукты – на 0,9%.

В то же время одна позиция подешевела. Цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%.

Как выросли расценки на коммуналку

Среди услуг ЖКХ больше всего цены выросли на электричество – сразу на 69,7%. Более чем на 10% выросли расценки и на некоторые другие услуги. В частности:

уборка мусора подорожала на 14,3%;

содержание и ремонт жилья – на 10,6%.

Значительно меньший рост продемонстрировали услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7% Еще меньший:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем участники боевых действий, имеющие соответствующий статус, могут получить скидку в 75% на оплату коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления. Обращаться следует в местные органы Пенсионного фонда.