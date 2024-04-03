В Украине подорожал популярный вид топлива, но ситуация скоро изменится: какие цены выставили АЗС и чего ждать

В Украине за последний месяц изменились цены на автогаз. Сети АЗС в среднем повысили стоимость литра газа для авто на 10 копеек, до 28,14 грн за литр. Впрочем, эксперты не видят оснований для дальнейшего роста цен на этот вид топлива. Автогаз может даже подешеветь – в Украине уже образовался избыток топлива, спрос низкий, а оптовые цены падают.

И расценки, и ценовая динамика заметно отличаются в зависимости от класса АЗС, сообщает профильное издание Enkorr, основываясь на данных Консалтинговой группы А-95. Например, заправки премиум-сегмента подняли цену на 50 коп., а "бюджетные" операторы – в среднем на 27 коп.

По состоянию на 1 апреля года разница между максимальными ценами в этих сегментах составила 2,75 грн, что на 0,23 грн больше, чем месяц назад. Дороже всего в начале апреля автогаз стоит на заправках сетей OKKO и SOCAR – по 29,49 грн/л. На WOG – 29,48 грн/л.

При этом АЗС не видят возможностей для повышения цен в ближайшем будущем. Участники рынка говорят о "катастрофически низких" объемах продаж топлива.

Поэтому некоторые игроки топливного рынка готовы даже снижать цены – при условии благоприятной внешней конъюнктуры. "Если оптовые цены и дальше будут снижаться, то будем уменьшать и розничную цену, ведь реализация совсем печальная", – рассказали изданию в одной из сетей АЗС среднего ценового диапазона.

И для этого есть все предпосылки. Ведь с 27 марта по 3 апреля стоимость сжиженного газа в опте снизилась на 1 470 грн/т, до 42 240 грн/т. А с 1 марта по 3 апреля ресурс потерял в цене 1860 грн/т.

Как объясняют эксперты, нисходящая динамика оптовых цен сохраняется за счет достаточного количества предложений газа на рынке. "Переходные остатки, растущий импорт в марте на фоне трехмесячного низкого спроса привели к избытку газа", – отметили в одной из компаний.

К слову, по подсчетам аналитиков, за март маржа заправок на продажах автогаза выросла. В премиум-сегменте она составляет в среднем 3,79 грн/л, в эконом-сегменте – чуть более 1 грн/л. До этого маржа снижалась из-за резкого роста оптовых цен 15-27 февраля (+2,52 грн/л за 12 дней).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров одобрил законопроект о повышении акцизов на топливо – с его помощью правительство хочет обеспечить дополнительные поступления в госбюджет уже во втором полугодии 2024 года. Соответственно, в случае принятия законопроекта в Верховной Раде, стоит ожидать и роста цен на АЗС.

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