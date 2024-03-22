В Украине подорожают бензин и автогаз: Кабмин готовит новый размер акциза

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, повышающий акцизы на топливо – с его помощью правительство хочет обеспечить дополнительные поступления в госбюджет уже во втором полугодии 2024 года. Соответственно, в случае принятия законопроекта в Верховной Раде, стоит ожидать и роста цен на АЗС. При этом повышать акцизы планируют ежегодно как минимум до 2028 года.

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там утверждают: пересмотр акцизов обусловлен "необходимостью приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза". Что, отмечается, актуально ввиду получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

"Проектом Закона предложено внести изменения в Налоговый кодекс Украины с целью увеличения размера ставки акцизного налога для промежуточных продуктов с 8,42 до 12,23 гривен за 1 литр (на 3,81 гривни), то есть до уровня размера действующей ставки на вина игристые и вина газированные. [А также, среди прочего,] Приведения размеров ставок акцизного налога на топливо к минимальным уровням таких ставок, установленных в ЕС, постепенно в течение 4 лет", – говорится в сообщении.

Как хотят повысить акцизы

Повышать акцизы на топливо намерены в несколько этапов – вплоть до 2028 года. В частности, на бензины:

во ІІ-й половине 2024 года – с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 242,6 евро;

в 2028 году – до 359 евро.

На дизель:

во ІІ-й половине 2024 года – с текущих 139,5 евро за 1000 литров до 177,6 евро;

в 2028 году – до 330 евро.

На автогаз:

во ІІ-й половине 2024 года – с текущих 52 евро за 1000 литров до 55,6 евро;

в 2028 году – до 70 евро.

На топливо моторное альтернативное:

во ІІ-й половине 2024 года – с текущих 162 евро за 1000 литров до 184,08 евро;

в 2028 году – до 272,4 евро.

Бюджет получит больше денег

При этом в министерстве отмечается: новые акцизы обеспечат дополнительные поступления в госбюджет уже во втором полугодии 2024 года. В частности:

От операций по реализации горючего – на 1,6 млрд грн в среднем за месяц.

"Из них 1,3 млрд. грн. от акцизного налога и 292 млн. грн. от налога на добавленную стоимость", – объяснили в министерстве.

От операций по реализации промежуточных продуктов – на 4,5 млн грн в месяц от акцизного налога.

Подчеркивается: расчет сделан с учетом "объемов реализации, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам экспертов, в последнее время топливо в Украине дорожает по ряду причин. В частности, из-за удорожания нефти на мировых рынках, а также ослабления гривни, что приводит к росту цен на импортные товары – включая топливо.

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