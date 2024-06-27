В Украине подорожал бак бензина: сколько теперь стоит заправиться на АЗС

Украинские АЗС 27 июня продают бензин А-95 в среднем по 56,53 грн/л. Что на 1 коп. дороже, чем днем ранее, и сразу на 55 коп., чем 31 мая. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком, сейчас придется заплатить в среднем 2 827 грн, тогда как в конце весны это стоило 2 799 грн.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 52,45-60,99 грн/л. Дороже всего – SOCAR, 60,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

Укр-Петроль – 52,53 грн/л;

Marshal – 52,8 грн/л;

SUN OIL – 52,9 грн/л.

В Украине может подорожать бензин

В то же время, в Украине ожидается рост стоимости автотоплива – причем не только бензина, но и дизеля. Произойти же это, по данным enkorr, может при условии сохранения нарастающей динамики котировок нефтепродуктов на внешнем рынке.

"Если на внешнем рынке сохранится нарастающая динамика котировок нефтепродуктов, то операторы вряд ли захотят снова терять восстановленную маржинальность. Поэтому, скорее всего, будут постепенно подниматься цены", – рассказали аналитики.

Они объяснили: из-за удорожания дизеля на внешнем рынке средняя оптовая цена на этот ресурс в стране выросла на 0,59 грн/л – до 45,14 грн/л. В то же время из-за роста европейских котировок стоимость бензина увеличилась на 0,36 грн/л, до 47,34 грн/л.

Тем не менее в течение недели (17-24 июня) большинство украинских сетей АЗС не пересматривали цены на топливо. Так, за это время бензин А-95 подорожал на 9 коп./л – до среднего значения 56,52 грн/л. А стоимость дизеля осталась на прежнем уровне – 52,61 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, на АЗС украинцам могут продавать некачественный бензин. Это может нанести большой урон автомобилю.

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