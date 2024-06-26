В Украине могут переписать цены на бензин и дизель: к чему готовиться

В Украине может подорожать автотопливо – бензин и дизель. Произойти єто может при условии сохранения нарастающей динамики котировок нефтепродуктов на внешнем рынке.

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Об этом сообщает enkorr. Отмечается: в связи с этим, операторы рынка также могут повысить цены – чтобы не терять "восстановленную маржинальность".

"Если на внешнем рынке сохранится нарастающая динамика котировок нефтепродуктов, то операторы вряд ли захотят снова терять восстановленную маржинальность. Поэтому, скорее всего, будут постепенно подниматься цены", – рассказали аналитики.

Они объяснили: из-за удорожания дизеля на внешнем рынке средняя оптовая цена на этот ресурс в стране выросла на 0,59 грн/л – до 45,14 грн/л. В то же время, из-за роста европейских котировок, стоимость бензина увеличились на 0,36 грн/л, до 47,34 грн/л.

Тем не менее, в течение недели (17-24 июня) большинство украинских сетей АЗС не пересматривали цены на топливо. Так, за это время бензин А-95 подорожал на 9 коп./л – до средних 56,52 грн/л. А стоимость дизеля осталась на прежнем уровне 52,61 грн/л.

Сколько стоит бензин и дизель на АЗС

Пока же стоимость топлива на АЗС стабилизировалась. В частности, 26 июня бензин А-95 стоит в среднем 56,52 грн/л. При этом в последние дни цены практически не меняются: с 17 июня она колеблется в районе 56,44-56,53 грн/л.

Похожая ситуация и с дизелем. Так:

26 июня АЗС продают его в среднем по 52,65 грн/л;

с 3 июня стоимость ресурса находится в пределах 52,57-52,69 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на АЗС украинцам могут продавать некачественный бензин. Что может нанести большой урон автомобилю.

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