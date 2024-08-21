В Украине подорожает бензин и другое топливо: законопроект о росте акцизов передали на подпись Зеленскому

Народные депутаты не поддержали постановления, блокировавшие подписание главой парламента и президентом законопроекта о повышении акцизного налога на топливо. Таким образом, ожидается, новые акцизы вступят в силу с началом осени.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. "Все блокирующие постановления по законопроекту №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо провалены. ... Соответственно, он вступит в силу (как и повышение акцизов) начиная с 1 сентября 2024 года", – сказал он.

Отметим: в карте законопроекта на сайте Верховной Рады указывается, что документ уже подписан ее главой Русланом Стефанчуком. А также направлен на подписание президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним: ранее в Украине приняли законодательное решение о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. Что в будущем неизбежно отобразится на ценах на АЗС. Впрочем, подорожание, вероятно, будет не резким.

Новые акцизы начнут действовать с 1 сентября – это будет первый этап. А общее повышение затянется до 2028 года. Ставки вырастут:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 250 евро (в первой редакции предполагался рост до 277 евро, во второй – всего до 70 евро).

В то же время, по подсчетам экономиста, члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, подорожание бензина на фоне роста акцизов составит 8-9 грн/л. Однако рост цен будет постепенным – настолько стоимость топлива вырастет только к 2028 году.

Эксперт считает, что подорожание автомобильного топлива для украинцев может пройти почти незамеченным. Ведь прежде всего стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет до 2028 года. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 грн", – рассказал экономист.

Как сообщал OBOZ.UA, подорожает топливо и по пронозам НБУ. Впрочем, отмечается в в отчете регулятора, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится".

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