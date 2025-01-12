В Украине планируют построить ТЭЦ, которые будут работать на мусоре: где начнется строительство

В Украине планируется строительство тепловых электростанций (ТЭЦ), которые будут работать на твердом топливе, полученном из мусора. Ожидается, что это поможет решить проблему накопления отходов, а строительство планируется начать в общинах с мусороперерабатывающими заводами.

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Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры. В настоящее время идет отбор общин, где планируется строительство первых ТЭЦ.

Основным критерием является количество населения и наличие мусороперерабатывающих заводов. Это позволит создать типичный проект электростанций, мощности которых хватит для обеспечения теплом относительно одинакового количества жителей разных регионов.

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил, что сейчас две общины наиболее готовы к реализации проекта. Они уже работают над строительством мусороперерабатывающих заводов, что станет важным компонентом в работе будущих ТЭЦ. "Важно, чтобы переработка мусора проходила непосредственно в общине. То, что переработать невозможно, будут использовать в качестве топлива для обеспечения теплом", – отметил Сухомлин.

В целях ускорения реализации этого проекта Агентство восстановления активно сотрудничает с зарубежными партнерами. Сергей Сухомлин уже провел несколько встреч с представителями финской бизнес-ассоциации, в ходе которых обсуждали возможности привлечения финских компаний в строительство ТЭЦ. По словам Сухомлина, финские компании имеют большой опыт в создании подобных объектов и их участие поможет сделать этот проект более эффективным.

"Построение ТЭЦ, которые будут работать на RDF и CRF топливе – это сложный проект. Но его внедрение – это инвестиция в будущее, которая точно окупится. Сотрудничество с финскими компаниями позволит реализовать его быстрее и качественнее", – подчеркнул он.

Кроме финских партнеров проект поддержали также Посольство Великобритании и Международная финансовая корпорация (IFC). Их помощь будет направлена на разработку проектной документации и подготовку необходимой инфраструктуры.

В условиях войны и нестабильности на энергетическом рынке поиск альтернативных источников энергии становится одной из ключевых задач государства. Строительство ТЭЦ на твердом вторичном топливе позволит:

снизить зависимость от газа и других традиционных энергоресурсов;

стимулировать развитие мусороперерабатывающей индустрии, что важно для решения проблемы накопления отходов;

обеспечить общины экологической и стабильной тепловой энергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кураховскую ТЭС (тепловую электростанцию) в Донецкой области разобрали на части для ремонта других электростанций, что позволило восстановить более 60% потерянных мощностей. В ДТЭК планируют возобновить работу ТЭС после стабилизации ситуации на фронте.

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