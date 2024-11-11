"Не было выбора": одну из ТЭС в Донецкой области пришлось разобрать на части

Кураховскую ТЭС (тепловую электростанцию) в Донецкой области разобрали на части для ремонта других электростанций, что позволило восстановить более 60% утраченных мощностей. В ДТЭК планируют возобновить работу ТЭС после стабилизации ситуации на фронте.

Видео дня

Об этом вынужденном шаге сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в своем интервью для The Wall Street Journal. Разбор Кураховской ТЭС стал вынужденной мерой в ответ на сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины.

Весной 2024 года Россия активизировала обстрелы энергетических объектов, в частности теплоэлектростанций, что создало критическую нагрузку на энергосистему. С наступлением зимних холодов спрос на электроэнергию значительно возрос, что потребовало оперативных решений для восстановления генерирующих мощностей.

Компания ДТЭК сначала пыталась найти необходимые запчасти на электростанциях, выведенных из эксплуатации в Европе, привлекая посредников и используя дипломатию между Брюсселем, Берлином и Вашингтоном. Однако из-за длительных сроков поставок было решено разобрать Кураховскую ТЭС, которая находилась под постоянными обстрелами и не могла работать в условиях разрушенной инфраструктуры. "Это основной источник оборудования. У нас не было выбора", – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Демонтаж Кураховской ТЭС стал вызовом для всех работников. В условиях постоянных обстрелов приходилось снимать оборудование, весившее сотни тонн. Особенно сложна транспортировка трансформаторов – они настолько тяжелы, что сломали гидравлические толкатели, которые использовали для их перемещения. Из-за разрушенного железнодорожного сообщения пришлось перевозить все по автодорогам. Грузовики часто останавливались из-за изношенных шин, а мосты укрепляли, чтобы избежать прогибов под тяжестью оборудования.

К лету 2024 года демонтаж электростанции был завершен. С Кураховской ТЭС вывезли почти все оборудование, за исключением котлов и других частей, слишком громоздких для транспортировки. Это позволило использовать снятые запчасти для ремонта других электростанций, пострадавших от атак, и обеспечить стабильную работу энергосистемы в условиях подготовки к зиме.

Разбор Кураховской ТЭС помог Украине восстановить более 60% энергетических мощностей, утраченных после обстрелов. Запчасти с этой электростанции использовали для ремонта ключевых объектов энергетической инфраструктуры по всей стране, что значительно повысило надежность энергосистемы в преддверии зимнего периода.

Несмотря на успех временных мер, ДТЭК уверяет, что Кураховская ТЭС будет восстановлена, когда ситуация на фронте позволит проводить работы без новых обстрелов. Это объект стратегического значения, который может стать частью энергетической сети страны после завершения боевых действий в регионе.

"Мы планируем возобновить работу Кураховской ТЭС, когда это станет безопасно. Сейчас наша главная задача – обеспечить стабильность энергосистемы в условиях зимних холодов", – отметили в ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, войска России разрушили все украинские тепловые электростанции, а также значительную часть мощностей ГЭС. Кроме того, РФ готовит удары по инфраструктуре, от которой зависит работа украинских АЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!