На предприятии одесского "короля контрабанды" Альперина прошли обыски: изъята незаконная линия производства сигарет. Видео

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски на производстве и складах табачного предприятия, которое связывают с "известным подсанкционным одесским контрабандистом". По данным источников OBOZ.UA, речь идет о Вадиме Альперине – подсанкционном одесском бизнесмене, известном как "король контрабанды".

Об обысках сообщили в самом БЭБ. Там отметили: во время их проведения была изъята линия для производства табачных изделий, на которой незаконно производили сигареты.

"Ранее детективы БЭБ установили, что общество-лицензиат совместно с подконтрольными компаниями нелегально производит и продает сигареты с поддельными марками акцизного налога. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Мы же напомним: в конце 2023 года на складах и в офисах компаний, подконтрольных Альперину, также были проведены обыски. По данным правоохранителей, он, несмотря на санкции, продолжил координировать уклонение от налогов, отмывание денег и контрабанду в Украине. Ориентировочный ущерб от незаконной деятельности составил 127 млн грн.

"Бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем, в том числе от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины", – сообщили тогда в БЭБ.

В то же время, еще до попадания под санкции в Украине Альперин был подозреваемым в деле о создании организованной преступной группировки, деятельность которой на Киевской и Одесской таможнях нанесла государству многомилионные убытки. Как отмечало следствие, Альперин вместе с главой Одесской таможни организовал одну из самых масштабных схем, в результате которой со всех грузов Альперина не платились пошлины.

Как сообщал OBOZ.UA, весной же 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила закрытие дела Альперина. Речь идет о масштабных злоупотреблениях на таможне, а также создании преступной организации, которые расследовались с 2019 года. Теперь дело начнут слушать заново – начиная с первой инстанции ВАКС.

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