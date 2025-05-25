В Украине перепишут цены на целый ряд продуктов: что подорожает сильнее всего

В Украине ожидается существенное подорожание продуктов питания, прежде всего ягод, овощей и хлеба из-за поздних весенних заморозков, которые повредили урожаи как в самой стране, так и в основных странах-поставщиках импортной продукции. Погодные неурядицы, логистические трудности и ограничения на поставки некоторых продуктов из-за рубежа создают предпосылки для роста цен в пределах 10-15%, а на отдельные категории даже выше.

Видео дня

Об этом рассказал гендиректор "Украинской аграрной конфедерации" Павел Коваль в комментарии СМИ. По его словам, последствия могут стать заметными уже в ближайшее время - цены на продукты вырастут, а на некоторые категории, такие как ягоды, овощи и хлеб, ожидается особенно значительное подорожание.

В ряде стран уже наблюдается задержка развития овощей из-за недостатка тепла. Ситуация осложнилась и тем, что в Турции, которая является одним из главных экспортеров фруктов и овощей в Украину, заморозки повредили урожаи зелени и фруктов в нескольких провинциях. Подобная ситуация наблюдается и в южных регионах Европы. В частности, в Албании, которая поставляла в Украину зеленый чеснок, тоже зафиксированы серьезные погодные потери.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны сбои в поставках импортной продукции, что в свою очередь скажется на внутреннем рынке. Эксперт подчеркнул: сочетание заморозков и логистических трудностей может привести к дефициту отдельных видов продуктов, а следовательно к их подорожанию.

Коваль прогнозирует рост цен на фрукты, ягоды, овощи, а также хлеб. Особенно это касается черного и пшенично-ржаного хлеба, ведь сейчас невозможно осуществлять поставки ржаной муки из Беларуси и России, а в Польше остаются ограниченные запасы.

По его словам, фрукты в этом году точно будут дороже. И хотя общий рост цен может составить в пределах 10-15%, на некоторые товары, в частности ягоды и косточковые плоды, цены могут подскочить еще больше. Однако специалист успокаивает, что это подорожание не будет фантастическим, потому что надо учитывать покупательную способность населения.

Кроме импортных трудностей, внутренний агросектор также понес убытки. По предварительным оценкам, украинские аграрии могут потерять около 10% потенциального урожая, что приведет к общему урожаю на уровне 73-74 млн тонн зерновых и масличных культур, как и в прошлом году.

Одной из главных причин стала сложная погодная ситуация еще осенью, во время посева озимых. Было посеяно меньше озимого ячменя и пшеницы, что уменьшило общий объем посевов. Кроме того, заморозки в этом году пришли поздно, чего аграрии не ожидали, что и сделало удар по культуре еще более болезненным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последнюю неделю цены на яблоки в Украине резко выросли - теперь этот фрукт стоит в среднем вдвое дороже, чем в аналогичный период 2024 года. Оптовые цены на них от садовых предприятий доходят до 40 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!