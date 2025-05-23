Уже вдвое дороже, чем год назад: цены на самый доступный украинцам фрукт резко изменились

За последнюю неделю цены на яблоки в Украине резко выросли – теперь этот фрукт стоит в среднем вдвое дороже, чем в аналогичный период 2024 года. Оптовые цены на них от садовых предприятий доходят до 40 грн/кг.

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Об этом сообщили аналитики из EastFruit. Они объяснили такую тенденцию сокращением предложения – большинство украинских садоводов уже фактически завершили сезона реализации яблок из местных хозяйств, поэтому оставшиеся производители подняли отпускные цены на оставшиеся партии.

"Так, только с начала текущей недели опускные цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 14%, и на сегодняшний день данные фрукты поступают в продажу по 32-40 грн/кг", – объясняют эксперты.

Первоочередно цены на яблоки растут из-за сезонного фактора: прошлогодние запасы стремительно сокращаются, а новый урожай (ранние сорта) поступит в продажу не ранее чем через несколько недель. Как и многие другие сельскохозяйственные культуры, из-за холодной и затяжной весны сезон раннего яблока в Украине существенно задерживается.

Поэтому отпускные цены на яблоки в Украине в среднем уже вдвое выше, чем в аналогичный период прошлого года. Но на этом они не остановятся – отпускные цены продолжат расти до тех пор, пока на рынок не поступят фрукты нового урожая, считают эксперты рынка.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

Согласно данным "Минфин", цены на яблоки зависят от сорта, например: яблоко "Украинское" стоит в среднем 52,99 грн/кг, а яблоко "Айдаред" – 69,90 грн/кг. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что самые низкие цены на яблоки в крупнейших торговых сетях страны варьируются от 46,95 до 69,90 грн/кг, в частности их продают в таких супермаркетах:

Auchan – 56,80 грн/кг;

"Фора" – 49,90 грн/кг;

Novus – 69,99 грн/кг;

АТБ – 46,95 грн/кг;

"Сильпо" – 59,00 грн/кг;

Varus – 65,90 грн/кг;

Metro – 69,90 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на мировом рынке пищевой продукции образовался дефицит яблочного концентрата. Если ситуация сохранится, это может оказать финансовую поддержку украинским производителям этого фрукта, и цены на яблоки на внутреннем рынке тоже не будут низкими.

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