В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине подешевела земля сельхозназначения. В сентябре 2025 года средняя стоимость гектара составила 62 011 грн, что более чем на 2 000 грн ниже, чем было в августе.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным:
- В целом самые высокие цены на землю в 2025 году были в апреле – в среднем 71 876 грн/гектар.
- Самые низкие – в марте – 54 599 грн/гектар.
Сколько в Украине продали земли
Также, по данным аналитиков, снизилась и площадь проданной земли. В сентябре-2025 уже было продано 10 071 га, что сразу более чем на 10 000 га меньше, чем месяцем ранее. Впрочем, месяц еще не закончился, а потому не исключено, что этот показатель изменится – как и средняя стоимость гектара.
Вместе с тем, больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 572 га. Меньше всего – в январе. Тогда было реализовано 10 346 га.
Сколько стоит гектар земли в Украине
В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 34 239 до 174 078 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 5 га в самой дешевой.
Дороже всего земля стоит в Тернопольской области – в среднем 174 078 грн за гектар. А также во:
- Львовской – в среднем 154 985 грн/га.
- Ивано-Франковской – 126 653 грн/га.
- Киевской областях – 103 215 грн/га.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 34 239 грн. А кроме того, в:
- Запорожской – 36 216 грн/га.
- Николаевской – 38 065 грн/га.
- Сумской – 38 478 грн/га.
- Одесской – 38 836 грн/га.
- Днепропетровской – 39 874 грн/га.
Стоит ли покупать землю
В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:
- Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".
- Которому не страшны российские обстрелы.
При этом прибыль от земли, отметил эксперт можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.
