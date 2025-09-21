В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине подешевела земля сельхозназначения. В сентябре 2025 года средняя стоимость гектара составила 62 011 грн, что более чем на 2 000 грн ниже, чем было в августе.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным:

В целом самые высокие цены на землю в 2025 году были в апреле – в среднем 71 876 грн/гектар.

были в апреле – в среднем 71 876 грн/гектар. Самые низкие – в марте – 54 599 грн/гектар.

Сколько в Украине продали земли

Также, по данным аналитиков, снизилась и площадь проданной земли. В сентябре-2025 уже было продано 10 071 га, что сразу более чем на 10 000 га меньше, чем месяцем ранее. Впрочем, месяц еще не закончился, а потому не исключено, что этот показатель изменится – как и средняя стоимость гектара.

Вместе с тем, больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 572 га. Меньше всего – в январе. Тогда было реализовано 10 346 га.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 34 239 до 174 078 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 5 га в самой дешевой.

Дороже всего земля стоит в Тернопольской области – в среднем 174 078 грн за гектар. А также во:

Львовской – в среднем 154 985 грн/га.

Ивано-Франковской – 126 653 грн/га.

Киевской областях – 103 215 грн/га.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 34 239 грн. А кроме того, в:

Запорожской – 36 216 грн/га.

Николаевской – 38 065 грн/га.

Сумской – 38 478 грн/га.

Одесской – 38 836 грн/га.

Днепропетровской – 39 874 грн/га.

Стоит ли покупать землю

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".

Которому не страшны российские обстрелы.

При этом прибыль от земли, отметил эксперт можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.

