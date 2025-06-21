Украинцам рассказали, во что стоит вкладывать деньги: может принести хорошую прибыль

В финансовом секторе считают облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) или военные облигации оптимальными вариантами для инвестирования. Прежде всего, из-за их высокой доходности, а также фактическим удерживанием курса доллара Нацбанком.

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Об этом рассказал экономический эксперт Сергей Фурса. Он:

Отметил, что доходность украинских облигаций составляет около 16%.

Заверил, что "нигде в мире, особенно в надежных инструментах", такой доходности нет.

"А учитывая, что Национальный банк держит курс и будет держать дальше без изменений (он намертво привязан, потому что борется с инфляцией), фактически вы имеете доходность в 16% в долларах годовых. Это о*игенная доходность", – рассказал эксперт.

Кроме того, отметил Фурса, привлекательным инструментом для инвестирования является сельхозземля. Ведь это актив:

Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".

Которому не страшны российские обстрелы.

Прибыль от которого можно получать "уже сейчас – сдавая эту землю в аренду какому-нибудь агрохолдингу или агрокомпании".

Во что украинцам не советуют вкладывать деньги

В то же время, отметил Фурса, квартриры и дома перестали быть хорошим способом инвестирования. Поскольку:

Ранее этот рынок "обычно мерили по Киеву".

Однако сейчас, ввиду сильной зависимости рынка от военных действий и обстрелов, ситуация на нем непонятная, а следовательно, непредсказуемая.

Также, считает эксперт, не лучшим вариантом будет инвестиция в золото. По его словам:

Оно имеет большую разницу между ценой покупки и продажи.

Прогнозировать изменение цены этого драгоценного металла сложно.

"В последнее время именно потому, что центральные банки (особенно Китай) очень активно покупали золото, пытаясь избавиться от американского риска (активов связанных с США, в частности, долларов – из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. – Ред.), оно существенно подросло в цене. Прогнозировать дальнейшую "траекторию" цены золота я не могу", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы теряют интерес к доллару – а вот к евро тот растет. Тем не менее в финансовых кругах считают, что делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам все же не стоит. А потому там советуют в ближайшее время денежную часть сбережений держать в разных валютах – в частности, в гривне, долларе и евро.

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