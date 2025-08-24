В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине существенно подорожала земля сельхозназначения. В июле 2025 года средняя стоимость гектара составила 69 628 грн, что почти на на 9 000 грн выше , чем было в июне.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, июльская цена стала второй по величине в 2025 году – самые высокие цены на землю в 2025 году были зафиксированы в апреле. Тогда она составила средние 71 875 грн/гектар.
Дешевле всего же земля в Украине стоила в марте. В том месяце землю продавали в среднем по 54 607 грн/гектар.
Сколько в Украине продали земли
Также, по данным аналитиков, выросла и площадь проданной земли. В июле-2025 было продано 21 611 га, что на 759 га больше, чем месяцем ранее.
Вместе с тем, больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 572 га. Меньше всего –в январе. Тогда было реализовано 10 346 га.
Сколько стоит гектар земли в Украине
В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 665 до 180 137 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 6 га в самой дешевой.
Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 180 137 грн за гектар. А также в:
- Киевской – в среднем 110 459 грн/га.
- Сумской – 103 502 грн/га.
- Тернопольской областях – 99 476 грн/га.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 30 665 грн. А кроме того, в:
- Запорожской – 35 246 грн/га.
- Херсонской – 35 761 грн/га.
- Николаевской – 35 912 грн.
В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю
В то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.
"Мы оцениваем, что динамика будет положительной. Но есть много факторов. Война – один из основных, влияющих на динамику цены и на спрос как предложения, так и покупки", – рассказал координатор земельного комитета ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Игорь Лысецкий.
В целом же, рассказал эксперт, самая большая активность на рынке наблюдается в Центральной Украине. Ведь именно здесь сосредоточены:
- самые большие массивы сельскохозяйственных угодий;
- самые плодородные почвы;
- самый высокий уровень агропроизводства.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив, который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции", и которому не страшны российские обстрелы.
