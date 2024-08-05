В Украине переписали цены на землю: сколько стоит гектар

В Украине подешевела земля сельхозназначения. Впрочем, несущественно: в июне 2024 года средняя стоимость гектара составила 49 143 грн, тогда как в мае она была 49,189 грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, с начала года же произошел заметный рост – в январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил в среднем 45 249 грн.

Самая высокая же цена в году была зафиксирована в марте. Тогда она поднялась до уровня 50 239 грн за гектар в среднем.

А вот дешевле всего земля стоила в феврале. Тогда ее средняя стоимость составила средние 43 809 грн за гектар.

Где земля самая дорогая

В целом же стоимость гектара земли по областям Украины колеблется от средних 29 953 до 136 730 грн. Дороже всего – собственно, 136 730 грн/га – она стоит в Ивано-Франковской области. За ней идут:

Киевская – 116 706 грн;

Львовская – 84 798 грн;

Тернопольская – 60 346 грн.

Где цены на землю самые низкие

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Сумской области – 29 953 грн. А кроме того, в:

Николаевской – 30 836 грн;

Донецкой – 34 294 грн;

Харьковской – 35 281 грн;

Херсонской – 35 569 грн;

Днепропетровской областях – 35 893 грн.

Факторы, влияющие на цену земли

В целом же, цена земли под застройку в Украине зависит от многих факторов. В частности:

расположение: центральные или перспективные регионы имеют более высокую стоимость по сравнению с отдаленными или менее развитыми районами;

наличие коммуникаций и инфраструктуры: земля с доступом к дорогам, электросетям, водоснабжению и другим коммуникациям стоит дороже;

спрос и предложение на рынке недвижимости: стоимость может варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году украинцы начали активнее покупать и продавать земельные участки и недвижимость. В частности, за первые 3 месяца года было оформлено более 185 тыс. договоров об отчуждении земельного участка, что на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ.

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