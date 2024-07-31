Земли под застройку в Украине: сколько стоят и от чего зависит цена

В 2024 году стоимость 1 сотки земли под застройку в Украине значительно варьируется в зависимости от назначения участка, для сельскохозяйственных ценовой диапазон составляет от 1 000 до 10 000 долларов, для жилых и коммерческих – от 5 000 до 50 000 долларов и больше, а для промышленных – от 10000 до 100000 долларов. Основными факторами, влияющими на цену являются расположение, наличие коммуникаций и инфраструктуры, а также спрос и предложение на рынке.

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Об этом сообщает Агро24. Земельный фонд Украины делится на разные категории в зависимости от назначения земли, что влияет на ее стоимость. Важность земельных ресурсов в Украине не может быть преувеличена и спрос на них остается высоким.

Виды земельных участков и их цены

Цена 1 сотки земли в Украине варьируется в зависимости от ее назначения. Основные типы земельных участков включают:

сельскохозяйственные участки;

Является наиболее распространенным видом земель. Стоимость сельскохозяйственных земель может колебаться от 1000 до 10 000 долларов за 1 сотку в зависимости от расположения, плодородия почвы и других факторов.

земли под застройку;

Они предназначены для постройки жилых или коммерческих объектов. Их стоимость зависит от расположения, близости к городу или развитых инфраструктурных объектов – дорог, школ, магазинов и прочего. Стоимость земельных участков под застройку может составлять от 5000 до 50 000 долларов за 1 сотку и больше.

земли промышленного назначения

Они предназначены для размещения промышленных предприятий или других промышленных объектов. Стоимость земель промышленного назначения зависит от их расположения, наличия коммуникаций и инфраструктуры, а также потенциала развития промышленности в данном регионе. Цены на такие участки могут достигать от 10 000 до 100 000 долларов и более 1 сотки.

Кроме этих видов существуют другие, такие как лесные, водные и особо охраняемые территории. Их стоимость также варьируется в зависимости от особенностей и ограничений, установленных законодательством.

Факторы, влияющие на цену земли

Цена 1 сотки земли под застройку в Украине зависит от многих факторов:

расположение: центральные или перспективные регионы имеют более высокую стоимость по сравнению с отдаленными или менее развитыми районами;

наличие коммуникаций и инфраструктуры: земля с доступом к дорогам, электросетям, водоснабжению и другим коммуникациям стоит дороже;

земля с доступом к дорогам, электросетям, водоснабжению и другим коммуникациям стоит дороже; спрос и предложение на рынке недвижимости: стоимость может варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Определить точную стоимость 1 сотки земли в Украине можно только индивидуально, учитывая все вышеперечисленные факторы. К примеру, земля в Киеве или его пригородах будет значительно дороже, чем в отдаленных сельских районах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждый гражданин Украины имеет право на безвозмездное получение земельного участка, но процедура приватизации во время военного положения стала невозможной. После завершения военного положения можно будет завершить приватизацию, следуя соответствующей пошаговой инструкции.

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