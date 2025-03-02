В Украине переписали цены на землю: какая теперь стоимость гектара

В Украине выросли цены на землю сельхозназначения. В феврале 2025 года средняя стоимость гектара составила 54 805 грн, что на 65 грн выше стоимости января-2025 года.

Видео дня

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь проданной земли снизилась. В январе-2025 было продано 13 941 га, что сразу на 3 787 га меньше, чем месяцем ранее.

Где земля самая дорогая

В целом цены на гектар земли по областям Украины колеблются от средних 26 733 до 113 646 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется 4,25 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит во Львовской области – в среднем 113 646 грн. А также в:

Ивано-Франковской – 106 954 грн;

Хмельницкой – 91 432 грн;

Киевской – 83 665 грн.

Где цены на землю самые низкие

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области Здесь гектар стоит в среднем 26 733 грн.

Землю Украины не раскупили

В то же время, по данным Министерства аграрной политики, в Украине не произошло бума продаж земли сельхохназначения после отмены моратория на ее отчуждение. За 3,5 года (с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024-го) было продано лишь 604 тыс. га на 198 337 участков, что составляет лишь 3,4% общей площади земель, на которые распространялся мораторий. Там отметили:

В 2024 году продано 106 669 земельных участков общей площадью 320 660 га.

Средняя стоимость 1 га составила 46 678 грн.

"Несмотря на открытие рынка земли, за 3,5 года лишь маленький процент людей пользовались правом отчуждать свои земельные наделы. Хотя в 2024-м объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по пронозам же, в 2025 году рынок земли в Украине продолжит расти. В частности, ожидается дальнейшее увеличение количества сделок – ведь юридические лица активно входят на рынок, а владельцы паев держат землю в ожидании еще более высоких цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!