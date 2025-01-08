Землю Украины не раскупили: сколько гектаров продали после отмены моратория на отчуждение сельскохозяйственных земель

В Украине не произошло бума продаж земли сельхохназначения после отмены моратория на ее отчуждение. За 3,5 года (с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024-го) было продано лишь 604 тыс. га на 198 337 участков, что составляет лишь 3,4% общей площади земель, на которые распространялся мораторий.

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Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики. Там отметили:

В 2024 году продано 106 669 земельных участков общей площадью 320 660 га.

Средняя стоимость 1 га составила 46 678 грн.

"Несмотря на открытие рынка земли, за 3,5 года лишь маленький процент людей пользовались правом отчуждать свои земельные наделы. Хотя в 2024-м объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория", – говорится в сообщении.

В Украине заметно переписали цены на землю

Тем временем, в Украине снизились цены на землю сельхозназначения. В декабре 2024 года средняя стоимость гектара составила 48 622 грн, что почти на 1 300 грн ниже ноябрьской стоимости.

В то же время, по данным Опендатабота, в целом за 2024 год земля в Украине подорожала почти на 3 400 грн. В январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил средние 45 229 грн.

В целом же в 2024 году дороже всего земля стоила в октябре – в среднем 52 418 грн. А вот дешевле всего – в феврале, средние 42 804 грн за гектар.

В областях Украины же цены на землю колеблются от средних 31 698 до 93 141 грн за 1 га. То есть стоимость гектара в самом дорогом регионе равна почти 3 га в самом дешевом.

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Николаевской области – в в среднем, 31 698 грн/га. За ней идут:

Днепропетровская – 32 266 грн;

Сумская – 34 144 грн;

Черниговская – 34 396 грн.

Дороже всего земля стоит на Ивано-Франковщине – в среднем 93 141 грн. А также во:

Львовской – 72 482 грн;

Киевской – 66 845 грн;

Полтавской областях – 66 792 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей. Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий.

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