Цены на землю в Украине бьют рекорды: почему сделок стало больше и чего ждать дальше

В 2025 году рынок земли в Украине продолжит расти, а средняя цена на гектар уже достигла 1,5-2,5 тыс. долларов. Ожидается дальнейшее увеличение количества сделок, ведь юридические лица активно входят на рынок, а владельцы паев держат землю в ожидании еще более высоких цен.

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Об этом пишет AgroReview. С начала реформы рынок открывался постепенно:

с июля 2021 года покупать землю могли только физические лица, но только у физических лиц;

покупать землю могли только физические лица, но только у физических лиц; с января 2024 к рынку допустили юридических лиц, что значительно оживило количество сделок;

к рынку допустили юридических лиц, что значительно оживило количество сделок; ограничение : как физические, так и юридические лица могут владеть не более 10 000 га.

Война оказала влияние на рынок земли так же, как и на другие сектора экономики. В 2022 году из-за временного закрытия реестров объем сделок существенно снизился, но уже в 2023-м ситуация стала стабилизироваться. За 2024 год было заключено 146 513 сделок, что на 34% больше, чем в 2023 году.

Это объясняется тем, что юридические лица вышли на рынок, а общая бизнес активность в стране постепенно восстанавливается. Всего с 2021 года в Украине было заключено 396 429 сделок на 877 805 га.

Однако, если сравнить со всеми сельхозугодиями Украины, продано всего 4% общей площади. Это означает, что рынок растет, но подавляющее большинство аграриев не спешат продавать свои паи, ожидая роста цен. Стоимость гектара зависит от:

плодородия почвы (бонитета);

(бонитета); политики агрохолдингов в регионе (некоторые активно скупают участки, другие только арендуют);

(некоторые активно скупают участки, другие только арендуют); расположение земли (поля у магистралей, населенных пунктов или рекреационных зон дороже).

Сегодня средняя рыночная стоимость гектара в Украине составляет 1,5–2,5 тыс. долларов, хотя официальные оценки часто значительно ниже. Например:

в Ровенской области нормативная оценка – 27 000 грн/га, рыночная – 49 400 грн/га, а реальная – 60-80 тыс. грн/га.

нормативная оценка – 27 000 грн/га, рыночная – 49 400 грн/га, а – 60-80 тыс. грн/га. в Европе средняя цена гектара – 10 000 долларов, хотя в Украине некоторые участки тоже продаются по таким ценам.

Из-за высокой налоговой нагрузки продавцы часто соглашаются оформлять сделки по минимальной разрешенной оценке (нормативной денежной оценке – НГО), что искажает реальную картину рынка. Многие владельцы паев не спешат продавать, надеясь на рост цен.

Однако, из-за отсутствия государственного контроля за рыночной оценкой земли, часть сделок проходит по заниженным ценам, что приводит к потерям бюджета из-за неуплаченных налогов. Учитывая тенденции, в 2025 году количество сделок может еще больше возрасти, а цены – приблизиться к рыночным показателям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не произошло бума продаж земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория на ее отчуждение. За 3,5 года (с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024-го) было продано только 604 тыс. га на 198 337 участков

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