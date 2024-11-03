В Украине переписали цены на популярный овощ: какие причины и сколько теперь стоит

Сезон огурцов в Украине подходит к концу, что влечет за собой рост цен из-за снижения предложения. Цены на огурцы уже на 57% выше, чем в прошлом году, и есть вероятность их дальнейшего роста.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Пока тепличные хозяйства готовы отгружать огурцы по цене от 90 до 115 гривен за килограмм, что значительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Удорожание огурцов на украинском рынке объясняется несколькими основными факторами. А именно:

завершение сезона в тепличных комбинатах: осенний сезон для тепличных хозяйств постепенно завершается, что приводит к резкому снижению объемов продукции на рынке. Многие хозяйства уже заявили о завершении сезона, а остающиеся предлагают огурцы только в ограниченных объемах. Поэтому общее количество свежих огурцов на рынке существенно снизилось, что приводит к стремительному подорожанию;

высокий спрос на внутреннем рынке: несмотря на сокращение предложения, спрос на огурцы остается высоким, особенно в сегменте свежей продукции. Это характерно для осеннего периода, когда потребители все еще стараются покупать местные овощи. Высокий спрос на фоне сокращения предложения создает условия роста цен;

несмотря на сокращение предложения, спрос на огурцы остается высоким, особенно в сегменте свежей продукции. Это характерно для осеннего периода, когда потребители все еще стараются покупать местные овощи. Высокий спрос на фоне сокращения предложения создает условия роста цен; общеэкономические факторы: экономическая ситуация в стране, в частности, инфляция и рост цен на энергоресурсы, используемые в тепличном производстве, также влияет на себестоимость продукции, заставляя фермеров повышать цены.

Сегодня огурцы продаются в пределах 90-115 грн/кг, что на 13% больше недели назад. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, тепличные огурцы стоят на 57% дороже. Такой значительный рост цен отражает не только сезонные особенности, но и структурные изменения в аграрном секторе, где тепличные хозяйства вынуждены адаптироваться к новым реалиям.

Цены на огурцы в супермаркетах

Между тем, розничные цены в торговых сетях держатся в верхней границе заявленной производителями стоимости. Согласно данным " Минфина ", средняя стоимость огурцов, в зависимости от сорта, такова:

долгоплодные – 77,58 грн/кг;

гладкие – 100,54 грн/кг;

колючие – 106,38 грн/кг.

В целом, тенденция на рост стоимости огурцов наблюдается с июля 2024 года. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

АТБ – 114,89 грн/кг;

Сельпо – 139 грн/кг;

Фора – 149 грн/кг;

Varus – 114,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине растут цены на морковь высочайшего качества. Это связано с тем, что оптовые компании закладывают овощи для хранения, а розничные покупатели формируют запасы зиму.

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