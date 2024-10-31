Дешево купить не получится: почему в Украине выросли цены на морковь

В Украине растут цены на морковь высокого качества. Это связано с тем, что оптовые компании закладывают овощ на хранение, а розничные покупатели формируют запасы на зиму.

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Как сообщили аналитики EastFruit, что повышение торговой активности стимулирует рост цен на морковь в украинских хозяйствах. Также они отмечают довольно стабильный сбыт в розничных торговых сетях.

Сегодня производители сельской продукции в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 18-25 грн/кг. Это в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как отмечается, цены растут только на морковь высокого качества, которую закупают для закладки в хранилища. Цены в таком сегменте продукции в среднем в 3,3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года, несмотря на что некоторые производители планируют и далее повышать стоимость своей продукции при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость моркови в крупнейших сетевых супермаркетах страны составляет 26,53 грн/кг – на треть больше, чем в сентябре. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что стоимость этого товара в супермаркетах варьируется от 13,3 до 15,95 грн/кг. В настоящее время цены на морковь в украинских супермаркетах такие:

АТБ – 24,89 грн/кг;

"Сильпо" – 27,60 грн/кг;

Novus – 22,89 грн/кг;

Auchan – 30,50 грн/кг;

Metro – 22,78 грн/кг;

"Мегамаркет" – 26,30 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал о росте цен на тепличный огурец в Украине. Стоимость овоща выросла до 80-100 грн/кг, что на 29% больше, чем за этот период в прошлом году. Ожидается, что рост цен прекратится с началом массовых поставок импортных огурцов из Турции.

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