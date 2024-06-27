В Украине переписали цены на один из основных продуктов: что происходит и чего ждать дальше

В Украине дешевеют куриные яйца – оптовые закупочные цены уже составляют 12-15 грн за десяток. В течение 2-3 недель существенное понижение цен могут ощутить и розничные покупатели.

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Об этом исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил в эфире телемарафона "Единые новости". Он объяснил падение стоимости продукции сезонным увеличением производства и введением пошлин на украинские яйца в Европейском Союзе (ЕС).

"Если посмотреть на цены на яйца в эти дни, они снова пошли вниз. Оптовые уже – там уровень 12-15 грн за десяток. Соответственно и розничные пойдут вниз", – отметил глава Минагро.

Он отметил, что временной промежуток между тем, как розничные цены начинают следовать за оптовыми (лаг), составляет несколько недель. Это время необходимо продавцам, чтобы реализовать остатки оставшейся на складах продукции, которая была куплена по старым ценам.

"Посмотрим, ситуативно это или нет, но последние закупочные оптовые опустились в районе 15 грн за десяток. Это одно из влияний, потому что достигли квоту в Европейском Союзе, плюс сезонное увеличение количества яиц", – отметил Высоцкий.

Он напомнил, что украинские экспортеры фактически исчерпали квоту на беспошлинный ввоз яиц в Евросоюз согласно условиям углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA). Поэтому ЕС задействовал "тормозной механизм" и ввел налог на импорт украинских яиц – 0,8 грн за штуку. Это снизит рентабельность этой продукции, но не лишит ее конкурентоспособности – украинские производители смогут и дальше продавать яйца в Европу.

Между тем, согласно данным Минфин, стоимость десятка яиц категории С1 от различных производителей в крупнейших торговых сетях по состоянию на 27 июня составляет 39,4-43,9 грн за десяток. Это несколько больше, чем в мае, когда стоимость десятка яиц составила 37,85-38,51 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в июне Еврокомиссия объявила, что украинские экспортеры также исчерпали квоты на сахар на овес. В этой связи ЕС в течение 14 дней введет тарифную квоту по DCFTA.

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