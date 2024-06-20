ЕС готов ввести пошлину на новую продукцию из Украины: что обложат налогом

Европейский Союз (ЕС) уже ввел пошлины на ряд украинских товаров, и теперь под прицелом оказались яйца и сахар. Эти товары подпадают под действие договора об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

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Как сообщает Euronews, импорт украинских яиц уже достиг установленного Еврокомиссией лимита (23 188 тонн), в связи чем в течение 14 дней могут быть введены пошлины. Это так называемый тормозной механизм, призванный защитить европейских производителей.

Также налогами могут обложить и сахар. Аналитики утверждают, что украинские экспортеры уже превысили беспошлинную квоту – 262 652 тонны.

"Мы не можем спекулировать на темпах будущего импорта", – приводят журналисты слова одного из своих анонимных источников в Еврокомиссии. Он заверил, что в ЕС продолжают пристально следить за лимитами на импорт продукции из Украины.

Аналитик центра FarmEurope Люк Верне ранее сообщил, что часть поступающего в ЕС украинского сахара, может иметь статус внутренней переработки, то есть ввозиться для последующего реэкспорта, и это может повлиять на оценку Еврокомиссии. В то же время в Ассоциации потребителей сахара ЕС (CIUS) обеспокоены ограничением импорта этого продукта.

"Мы опасаемся, что в ближайшие годы объемов сахара будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос внутреннего рынка ЕС", – заявил представитель организации.

В мае ЕС одобрил "торговый безвиз" для Украины, продлив беспошлинную и безквотную торговлю еще на год. При этом по настоянию Франции и Польши в договор о зоне свободной торговли внесли поправки, которые вводят ограничения на некоторые товары: яйца, птицу, сахар, овсяные культуры, кукурузу, крупы и мед.

Новая схема свободной торговли включает в себя автоматический защитный механизм, предназначенный для защиты чувствительных секторов сельского хозяйства. Это позволяет Еврокомиссии вводить тарифные квоты, если импорт указанной продукции превышает среднеарифметический показатель импорта в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года. Правила вступили в силу 6 июня.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в мае Украина продала за границу 108 тыс. тонн сахара, что стало новым историческим рекордом. При этом 65% украинского сахара вывезли именно в Евросоюз.

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