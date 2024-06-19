ЕС ввел налог на продукцию из Украины: на что вернулись пошлины

Европейский Союз (ЕС) ввел пошлины на овес из Украины. За первые шесть месяцев года украинские экспортеры превысили допустимые квоты – согласно условиям условиям углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), норматив установлен на уровне 2,4 тонны на год.

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Об этом сообщили в Европейской комиссии. Украинский овес будет облагаться налогами до 1 января 2025 года.

Режим пошлин действует в качестве тормозного механизма, когда объемы экспорта продукции достигают среднегодового уровня — после этого Еврокомиссия в течение 14 дней вводит тарифную квоту по DCFTA. Для овса этот показатель составляет 2 440,56 тонны.

"Годовая квота на овес установлена ​​на уровне 4 тыс. тонн. Поскольку импорт с начала 2024 года превышает этот объем, пошлины режима наибольшего благоприятствования (РНБ) будут применяться до конца 2024 года. Квота DCFTA снова вступит в силу с 1 января 2025 года", – объяснили в Еврокомиссии.

Отмечается, что с июля 2023 года по май-2024 Украина экспортировала 11 173 тонны овса. Кроме Евросоюза, зерно вывозится и в другие страны, включая Индию, Ирак, Ливию, Марокко, Южно-Африканскую Республику, Швейцарию, Турцию и Вьетнам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины, продлив беспошлинную и безквотную торговлю еще на год. Однако в рамках этого соглашения ЕС установил ограничения на импорт некоторых товаров из Украины, в частности на яйца, птицу, сахар, овсяные культуры, кукурузу, крупы и мед.

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