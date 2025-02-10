В Украине переписали цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье

Киев – лидер среди украинских городов по ценам на первичном и вторичном рынке жилья. Однокомнатная квартира на "первичке" в столице стоит в среднем $1351 за "квадрат", а на "вторичке" - $88,3 тыс. за самое дешевое жилье в прифронтовых регионах - на Херсонщине, Запорожье и Одесщине.

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Об этом сообщает "Минфин". В то же время именно в Киеве рынок недвижимости развивается едва ли не быстрее всего во всех странах.

Ситуация на первичном рынке

За первый месяц 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 23 новостройки, охватывающих 38 секций. Больше новых объектов появилось на Киевщине – 7, из них 4 непосредственно в Киеве.

По состоянию на конец января общее количество завершенных новостроек в стране составляет 763. Наивысшая доля завершенных объектов зафиксирована в следующих регионах:

Одесская область – 54%;

– 54%; Волынская область – 48%;

– 48%; Днепропетровская область – 43%;

– 43%; Ровенская область – 43%.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за январь не изменилась, снижение цен наблюдалось лишь в четырех областях. В других регионах цены выросли на 1–8% или остались стабильными.

Самая высокая средняя цена зафиксирована в Киеве – $1351 за кв. м, что не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении стоимость нового жилья в столице снизилась на 5% ($70 за кв. м).

Аналитики также отмечают рост интереса к первичному жилью среди пользователей из всех регионов. Наибольший рост числа поисковых запросов зафиксирован в следующих областях:

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Волынская;

Львовская.

Как обстоят дела на "вторичке"

На вторичном рынке в январе значительно выросло количество предложений. Наиболее заметное увеличение количества новых объявлений зафиксировали в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях – примерно вдвое. В Киеве и Киевской области количество новых предложений выросло в полтора раза.

Цена продажи однокомнатной квартиры в январе колебалась в пределах нескольких процентов в большинстве областей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 цены на вторичном рынке в основном выросли. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Закарпатской области – на 33% в год.

Топ-5 самых дорогих регионов для покупки однокомнатных квартир:

Киев – $88 350;

Львовская область – $71 830;

Закарпатская область – $70 380;

Винницкая область – $54 000;

Ивано-Франковская область – $52 500.

Самые дешевые однокомнатные квартиры предлагают в следующих областях:

Херсонская – $15 000;

Запорожская – $20 000;

Сумская – $21 800.

В Киеве дорогие квартиры традиционно расположены в Печерском районе, где средняя цена однокомнатного жилья составляет $135 тыс. Самые доступные цены наблюдаются в Деснянском районе – $46 тыс. за квартиру.

Как уже сообщал OBOZ.UA, западные регионы Украины переживают "строительный бум" - цены в новостройках Ивано-Франковской, Львовской, Буковины и Закарпатья стартуют от $950. Но в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины прогнозируют, что после войны стоимость "квадратов" в этих областях может резко упасть.

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