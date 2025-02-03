"Строительный бум" на западе Украины: что будет с ценами на жилье после войны

Западные регионы Украины переживают "строительный бум" – цены в новостройках Ивано-Франковской, Львовской, Буковины и Закарпатья стартуют от $950. Но после войны стоимость "квадратов" в этих областях может резко упасть.

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Об этом президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Елена Гайдамаха сообщила в интервью "Главком". По ее словам, в результате стоимости недвижимости упала почти по всей стране, кроме запада.

По информации Елены Гайдамахи, цены на жилье в новостройках в западных регионах Украины стартуют от $950 за кв. м на этапе котлована, а в завершенных проектах – от $1,3 тыс. за "квадрат".

"Считаю, что эта ситуация при условии завершения войны может иметь обратный эффект: западные области не имеют столько предприятий и свободных вакансий, чтобы обеспечить работой большое количество внутренних переселенцев. Поэтому им со временем придется продать приобретенное жилье и переехать, скажем, в города-миллионники в поисках заработков", – высказалась риелторка.

Между тем рынок недвижимости на Сумщине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине "стоит" из-за близости фронта, а также ежедневные интенсивные вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры. Это сильно бьет по ценам на жилье.

"В Харькове цены на жилье "упали" на 75% по сравнению с довоенным периодом. Есть случаи, когда однокомнатную квартиру можно купить менее чем за $10 тыс. Более или менее сохранился рынок недвижимости в Запорожье, но и там очень низкие цены", – сообщила Гайдамаха.

Падение стоимости недвижимости коснулось и столицы. Обобщая, эксперт отметила, что цены на жилье в Киеве не достигли довоенной отметки на 3-5%.

"Очень неожиданная ситуация со стоимостью недвижимости в Николаевской области. В этой прифронтовой области, куда долетают даже КАБы, выросли цены на жилье. Все из-за того, что многие местные, получая выплаты от государства за свои разрушенные дома, не переезжают в другие области, а здесь же покупают дома или квартиры", – отметила риелтор.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году украинский рынок недвижимости будет оставаться нестабильным, однако спрос на жилье и коммерческие площади будет расти. Цены на жилье могут повыситься до 25%, а аренда в Киеве уже прибавила 30-40% по сравнению с прошлым годом.

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