В Украине стремительно переписали цены на летний продукт: что будет дальше

В Украине резко снизились закупочные цены на малину со стороны заморозчиков. На текущей неделе (началась 5 августа) максимальная цена продукта составляет около 40 грн/кг, тогда как неделей ранее было 50-60 грн/кг. При этом на рынке сохраняется тенденция падения цен. Соответственно, в скором времени, можно ожидать снижения цен на продукт и в супермаркетах.

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О сложившейся ситуации сообщает EastFruit. Отмечается: снижение цен происходит на фоне роста предложения малины, урожай которой в этом году начали убирать значительно раньше обычного.

"Производители недовольны этой ситуацией. Некоторые из них предлагают бойкотировать перекупщиков и продавать малину напрямую на предприятия. Также звучат призывы заблокировать все подъезды к предприятиям по заморозке, чтобы перекупщики не могли поставлять малину, и самим напрямую договариваться о цене с заморозчиками. Однако пока что далее призывов в соцсетях возмущение не идёт и никаких реальных акций протеста фермеры не организовывают", – говорится в сообщении.

Впрочем, считают аналитики, сложившаяся ситуация – временная. И цены на малину для заморозки на внутреннем рынке Украины довольно быстро стабилизируются. Хотя "некоторое дополнительное снижение всё ещё возможно".

Сколько малина стоит в супермаркетах

Пока же, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети супермаркетов продают замороженную малину в среднем по 241,77 грн/кг. В частности:

Metro – 279,9 грн, а также 189,9 грн/кг (крошка);

Megamarket – 255,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине дорожает картофель. Среди причин – ограниченное предложение продукции. Соответственно, в скором времени она может подорожать и в супермаркетах.

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