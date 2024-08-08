В Украине резко переписали цены на ключевой продукт: сколько теперь стоит

В Украине дорожает картофель. Так, на сегодня основные продажи овоща ведутся производителями в пределах 13-18 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Среди причин – ограниченное предложение продукции. Соответственно, в скором времени она может подорожать и в супермаркетах.

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О ценовой ситуации сообщили в EastFruit. Отмечается: в то же время, спрос на картофель в Украине достаточно высокий.

"Повышение цен на картофель обусловлено рядом причин. Прежде всего, это связано с сокращением поставок из хозяйств, поскольку из-за засухи в ряде регионов производители вынуждены были приостановить уборочные работы. Кроме того, продавцы говорили о малочисленном предложении продукции высокого качества", – говорится в сообщении.

Сколько картофель стоит в супермаркетах

Пока же в крупных сетях супермаркетов стоимость молодого картофеля снижается. Так, согласно мониторингу OBOZ.UA, те продают его в среднем по 17,63 грн/кг, что более чем на 4 грн ниже средней цены июля.

В целом же в торговых сетях овощ продают по 10,5-23,9 грн/кг. В частности:

Novus – 10,5 грн/кг;

Auchan – 17,5 грн/кг;

Megamarket – 23,9 грн/кг;

Metro – 18,62 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские пекари заявили, что в стране могут начаться перебои с хлебом. Причина – рост цен на муку. Выход же они видят в повышении цен на свою продукцию.

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