В Украине переписали правила смены мобильных операторов: как теперь переносить номер. Инструкция

Абоненты мобильных операторов в Украине смогут переходить из одной сети в другую с помощью приложения Дія. Первой компанией, которая начнет по-новому принимать клиентов других операторов, станет lifecell.

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Об этом сообщили в Дії. "Впоследствии услуга переноса номера будет доступна и для других операторов связи", – отметили в Дії.

Как перенести номер в lifecell с помощью Дії

Оформите запрос на перенос номера в приложении Дія. Купите новую SIM-карту lifecell в официальном магазине или онлайн. Добавьте номер приобретенной SIM-карты к ранее поданному заявлению в приложении Дія. Дождитесь одобрения от вашего текущего оператора. Получите SMS-сообщение с точным временем и датой перехода. В указанное время вставьте новую SIM-карту lifecell в смартфон.

Важное ограничение: перенести номер можно не чаще одного раза в 30 дней.

После завершения процедуры вы продолжите пользоваться своим привычным номером (без изменения кода), но уже в сети lifecell.

Как подать заявку в приложении Дія

Авторизуйтесь в приложении.

Иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Иметь ID-карту, заграничный паспорт или водительское удостоверение.

Украинцы массово меняют мобильных операторов

В июне 2026 года украинцы осуществили 35 265 переносов мобильных номеров от одного оператора к другому (функция MNP). Среди самых популярных сетей больше всего абонентов перешло в:

"Киевстар" — 13 671;

Vodafone – 11 984;

lifecell – 9 474;

"Интертелеком" – 83;

"ТриМоб" – 53.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера в lifecell. Это произошло в 16 884 случаях. В Vodafone в марте перенесли 9 344 номера. А кроме того:

на "Киевстар" – 8 977;

на "Интертелеком" — 38;

на "ТриМоб" – 22.

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на значительное количество оттоков, lifecell всё равно сумел с помощью функции MNP увеличить количество абонентов. Оно выросло на 7 410 новых подключений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Киевстар" планирует запустить сеть 5G в Киеве. Технологию новой связи хотят внедрить 21 июля. Сейчас ее уже тестируют во Львове, Харькове и Бородянке, а к концу 2026 года высокоскоростная связь должна появиться и в Одессе.

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