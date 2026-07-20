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В Украине переписали правила смены мобильных операторов: как теперь переносить номер. Инструкция

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
837
Иллюстрация - мужчина со смартфоном
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Абоненты мобильных операторов в Украине смогут переходить из одной сети в другую с помощью приложения Дія. Первой компанией, которая начнет по-новому принимать клиентов других операторов, станет lifecell.

Об этом сообщили в Дії. "Впоследствии услуга переноса номера будет доступна и для других операторов связи", – отметили в Дії.

Как перенести номер в lifecell с помощью Дії

  1. Оформите запрос на перенос номера в приложении Дія.
  2. Купите новую SIM-карту lifecell в официальном магазине или онлайн.
  3. Добавьте номер приобретенной SIM-карты к ранее поданному заявлению в приложении Дія.
  4. Дождитесь одобрения от вашего текущего оператора.
  5. Получите SMS-сообщение с точным временем и датой перехода.
  6. В указанное время вставьте новую SIM-карту lifecell в смартфон.
Важное ограничение: перенести номер можно не чаще одного раза в 30 дней.

После завершения процедуры вы продолжите пользоваться своим привычным номером (без изменения кода), но уже в сети lifecell.

Как подать заявку в приложении Дія

  • Авторизуйтесь в приложении.
  • Иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
  • Иметь ID-карту, заграничный паспорт или водительское удостоверение.

Украинцы массово меняют мобильных операторов

В июне 2026 года украинцы осуществили 35 265 переносов мобильных номеров от одного оператора к другому (функция MNP). Среди самых популярных сетей больше всего абонентов перешло в:

  • "Киевстар" — 13 671;
  • Vodafone – 11 984;
  • lifecell – 9 474;
  • "Интертелеком" – 83;
  • "ТриМоб" – 53.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера в lifecell. Это произошло в 16 884 случаях. В Vodafone в марте перенесли 9 344 номера. А кроме того:

  • на "Киевстар" – 8 977;
  • на "Интертелеком" — 38;
  • на "ТриМоб" – 22.

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на значительное количество оттоков, lifecell всё равно сумел с помощью функции MNP увеличить количество абонентов. Оно выросло на 7 410 новых подключений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Киевстар" планирует запустить сеть 5G в Киеве. Технологию новой связи хотят внедрить 21 июля. Сейчас ее уже тестируют во Львове, Харькове и Бородянке, а к концу 2026 года высокоскоростная связь должна появиться и в Одессе.

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УкраинаLifecellмобильный операторДія
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