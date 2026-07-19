Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В июне 2026 года украинцы провели 35 265 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

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Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце "Киевстар" покинул 13 671 абонент.

От Vodafone ушли 11 984 обонента. От lifecell – 9 474. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 83 абонентов;

"ТриМоб" – 53.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 16 884 случаях.

На Vodafone в марте перенесли 9 344 номера. А кроме того:

на "Киевстар" – 8 977;

на "Интертелеком" – 38;

на "ТриМоб" – 22.

Таким образом, констатируется, несмотря на существенное количество уходов, lifecell все равно сумел с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 7 410 новых подключений.

"Киевстар" отключает мобильные номера

В то же время, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг, номер будет отключен.

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили, что период действия номера делится на 2 этапа:

Первый действует в течение 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа.

В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

Второй этап – приостановление на 91 день.

В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в Vodafone считают, что стоимость мобильного тарифа в 400 грн не должна считаться высокой. Ведь украинцы могут больше тратить денег, к примеру, на кофе.

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