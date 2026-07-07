В Киеве запускают сеть 5G: мобильный оператор назвал дату

Мобильный оператор "Киевстар" планирует запустить сеть 5G в Киеве. Технологию новой связи планируется внедрить 21 июля. В настоящее время она уже тестируется во Львове, Харькове и Бородянке, а к концу 2026 года высокоскоростная связь должна появиться и в Одессе.

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Об этом свидетельствует рекламный баннер самого "Киевстара", на который обратило внимание профильное сообщество MZU. Согласно тексту, новое поколение связи уже активно проходит тестирование в Украине.

Следующим этапом развертывания сети станет Киев, а к концу 2026 года высокоскоростной интернет должен появиться и в Одессе. Официального подтверждения от пресс-службы оператора пока нет, однако появление таких промоматериалов свидетельствует о завершающей стадии подготовки.

Что такое 5G и чем он отличается от 4G

5G – это мобильная связь пятого поколения, которая обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных, минимальную задержку сигнала и способна одновременно обслуживать гораздо больше устройств, чем сети 4G. В реальных условиях скорость мобильного интернета может быть в несколько раз выше, а задержка сокращаться до нескольких миллисекунд.

Отмечается, что это особенно важно для онлайн-игр, видеосвязи, беспилотных технологий, телемедицины, "умных" городов, промышленной автоматизации и систем Интернета вещей (IoT). Именно 5G считается одной из ключевых технологий цифровой экономики следующего десятилетия.

Где в Украине уже тестируют 5G

Первые пилотные зоны 5G в Украине заработали 12 января 2026 года во Львове, где мобильные операторы начали открытое тестирование сети для абонентов со смартфонами, поддерживающими технологию 5G. Впоследствии, 28 января, тестовую сеть открыли в Бородянке Киевской области.

14 февраля стартовала третья пилотная зона в Харькове, где совместное тестирование проводят крупнейшие украинские операторы мобильной связи.

В Министерстве цифровой трансформации также сообщали о планах расширить пилотные проекты на Киев и Одессу в течение 2026 года, тогда как полноценный общенациональный запуск 5G состоится после завершения войны и создания необходимых условий безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстар" составляет 365 дней. После этого, при условии, что по нему не осуществляются оплаты за приобретение пакетов услуг, номер будет отключен.

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