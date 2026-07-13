"Не время пить кофе и чай на заправках": украинские АЗС изменят режим работы из-за российских атак"

В Украине пока отказались от идеи передвижных АЗС из-за рисков продажи некачественного топлива и проблем с налоговым контролем, тогда как стационарные заправки могут сократить график работы и убрать часть услуг в опасных регионах. Украинцев призывают реже посещать АЗС и проводить там как можно меньше времени, ведь из-за российских атак уже пострадали до 200 объектов топливной инфраструктуры.

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Об этом рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. По его словам, вопрос о мобильных заправочных станциях обсуждался на фоне значительных повреждений традиционной инфраструктуры продажи топлива.

Однако правительство решило пока не двигаться в этом направлении. Одной из причин стали риски для качества топлива и контроля за его реализацией.

"Сейчас не время пить кофе или чай на АЗС. Новые времена требуют также дисциплины и планирования со стороны потребителей. Чем реже и чем меньше времени вы будете проводить на АЗС, тем лучше", — пояснил эксперт.

Почему Кабмин не поддержал передвижные АЗС

По словам Куюна, разрешение на массовую работу мобильных заправок может создать дополнительные проблемы на топливном рынке. Эксперт обратил внимание на опыт России, где ослабление контроля за реализацией топлива, по его оценке, привело к распространению некачественного продукта.

Еще одним важным вопросом остается уплата налогов. Запуск большого количества передвижных точек продажи топлива может затруднить контроль за оборотом нефтепродуктов и негативно повлиять на налоговые поступления.

Именно поэтому идею мобильных АЗС пока решили отложить. В то же время это не означает, что топливный рынок продолжит работать в привычном для украинских водителей режиме.

АЗС могут сократить график работы

Представители украинских сетей автозаправочных комплексов заверили правительство, что будут продолжать работать и обеспечивать водителей топливом. Однако компаниям придется адаптироваться к новой ситуации с безопасностью.

В частности, на отдельных АЗС могут сократить часы работы. Наиболее заметные изменения ожидаются в опасных регионах, где существует повышенная угроза российских ударов.

Кроме того, на таких заправках могут временно отказаться от части привычных услуг. Речь идет, в частности, о кафе и других услугах, из-за которых клиенты проводят на территории АЗК больше времени.

Куюн призвал водителей изменить привычный сценарий посещения заправок. По его словам, сейчас не время задерживаться на АЗС за кофе или чаем. В условиях постоянной угрозы ударов потребителям следует заранее планировать заправку автомобиля, реже посещать АЗС и проводить на их территории как можно меньше времени.

Россия атакует не только АЗС, но и бензовозы

Отдельной проблемой для топливного рынка стала доставка нефтепродуктов. По словам эксперта, российские войска фактически начали охоту на бензовозы, что создает дополнительные риски для логистики. Даже при наличии запасов топлива его необходимо безопасно доставлять на заправочные станции.

Повреждение транспорта и угроза новых атак могут затруднять поставки в отдельные регионы. По оценкам Куюна, российские удары уже повредили до 200 объектов инфраструктуры, связанной с продажей топлива. Потери понесли фактически все крупные сети.

На фоне системных атак всё более актуальным становится вопрос защиты запасов нефтепродуктов. Одним из возможных решений Куюн называет развитие подземной инфраструктуры для хранения топлива. По его словам, определенные шаги в этом направлении уже предпринимает государство, а частный бизнес также начал активнее рассматривать соответствующие проекты.

Однако даже подземные хранилища не гарантируют абсолютной защиты. Крупные объекты, где могут храниться десятки тысяч тонн нефтепродуктов, потенциальноостанутся целями для российских атак. Именно поэтому будущая система хранения топлива должна учитывать не только физическую защиту объектов, но и рассредоточение запасов и стабильность логистики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, дефицит бензина уже фиксируется как минимум в 78 из 83 регионов России, а также на временно оккупированных территориях Украины, тогда как за год топливо в РФ подорожало почти на 20%. Эксперты связывают нехватку топлива с украинскими ударами по НПЗ и топливной логистике.

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