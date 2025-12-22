В Украине ожидается рост цен на квартиры: назван срок

После войны украинский рынок недвижимости ждут хорошие времена. Однако больше для продавцов – так как цены будут расти.

Об этом OBOZ.UA рассказал член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук. Он отметил: удорожание квартир и домов являлось непременным "атрибутом" окончания войн во всех странах, переживших боевые действия.

"Если посмотреть историю любых войн в любых странах, то по их окончании цены на недвижимость росли. Поэтому будет подорожание", – считает эксперт.

Также, уверяет эксперт, будет расти и спрос. Среди причин этого он выделяет:

Возвращение из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".

Восстановление страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

Вместе с тем, констатирует эксперт, восстановление самого рынка будет происходить постепенно. И начнется оно с относительно дешевого жилья.

"В первые где-то 2-3 года, будет расти экономсегмент. А потом, когда люди поднимутся, уже будет расти средний – то есть комфорт, бизнес", – прогнозирует Пилипчук.

Какие квартиры будут выбирать украинцы

В то же время, отметил он, из-за привыкания к войне украинцы будут интересоваться как квартирами на относительно высоких этажах, так и с панорамными окнами. При чем даже несмотря на то, что ранее в экспертной среде высказывали мнение, что из-за обстрелов спрос на такие опции спадет.

"Война затянулась – и показала, как быстро люди ко всему привыкают. Вспомните 2022 год – как только загудит сирена, никого на улице нет. Теперь же все на улице, с детьми даже. Поэтому, думаю, будут пользоваться спросом и верхние этажи, и пентхаусы, и террасы", – считает Пилипчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, значительная часть арендодателей также неохотно сдает жилье семьям с детьми или домашними животными, несмотря на то, что серьезные повреждения фиксируются редко.

