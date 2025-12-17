Отказывают в аренде из-за стереотипов: кому в Украине труднее всего найти жилье

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), военнослужащие и люди с инвалидностью чаще получают отказы при аренде жилья из-за сомнений арендодателей относительно платежеспособности, сроков проживания и состояния имущества. Значительная часть арендодателей также неохотно сдает жилье семьям с детьми или домашними животными, несмотря на то, что серьезные повреждения фиксируются редко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом среди соискателей жилья. Опрос показал, что избирательность арендодателей часто основывается не только на финансовых показателях, но и на семейных обстоятельствах, статусе человека и распространенных стереотипах.

Внутренне перемещенные лица остаются одной из наиболее уязвимых групп на рынке аренды. По результатам опроса, 31% респондентов со статусом ВПЛ сообщили, что получали отказы при поиске жилья. Сами соискатели недвижимости называют несколько ключевых причин таких отказов.

Половина опрошенных (50%) считает, что арендодатели сомневаются в их платежеспособности. Почти столько же (47%) говорят о негативных стереотипах и предубеждениях в отношении ВПЛ. Еще 42% связывают отказы с предыдущим негативным опытом владельцев жилья, 38% со страхом возможных повреждений имущества или неподобающего поведения. Кроме того, 36% отметили опасения арендодателей относительно краткосрочной аренды, а 28% – беспокойство из-за возможного большого количества членов семьи.

Несмотря на высокий уровень общественной поддержки военных, часть из них также сталкивается с трудностями при аренде жилья. По данным исследования, 23% опрошенных военнослужащих сообщили, что получали отказы при поиске квартиры.

Среди основных причин отказов респонденты называют ожидания арендодателей, что военный будет проживать недолго – об этом сказали 37% опрошенных. Еще 32% указали на опасения, что жилье может стать потенциальной целью из-за присутствия военнослужащего. По 25% респондентов упомянули страх возможных повреждений имущества или неопрятного обращения, а также сомнения относительно стабильности доходов.

Люди с инвалидностью также часто сталкиваются с ограничениями на рынке аренды. Согласно результатам опроса, 23% респондентов с инвалидностью сообщили, что получали отказы при поиске жилья. Самой распространенной причиной отказов является неприспособленность жилья к потребностям человека с инвалидностью – на это указали 44% опрошенных.

Еще 42% говорят об опасениях арендодателей относительно возможных повреждений имущества или необходимости ремонта. Сомнения относительно платежеспособности назвали 41% респондентов, страх сложностей с выселением в случае необходимости – 40%. Также среди причин звучат предубеждения (37%) и опасения относительно сложностей в общении или решении бытовых вопросов (35%).

Отдельным вызовом остается аренда жилья для людей с домашними животными. По данным исследования, каждый второй арендатор снимал жилье вместе с животным. В то же время 79% таких респондентов отметили, что сталкивались с трудностями, и только 9% сообщили, что поиск жилья прошел легко.

Несмотря на это, серьезные повреждения жилья случаются нечасто. Лишь 10% опрошенных сообщили о существенном ущербе имуществу, 38% о незначительных повреждениях, а 52% отметили, что вообще не имели подобных ситуаций. Чаще всего вопросы решались путем компенсации, ведь 32% арендаторов возмещали стоимость испорченных вещей, 31% полностью их заменяли, еще 31% ремонтировали или частично заменяли. В 4% случаев расходы покрывал залог, а 2% получили понимание от владельца без требования компенсации.

Для семей с детьми поиск жилья также не является простым. По результатам опроса, 48% арендаторов с детьми отметили, что сталкивались с трудностями при аренде квартиры. Для 33% процесс был в целом несложным, а лишь 18% назвали его легким.

Основное опасение арендодателей связано с возможными повреждениями ремонта или имущества. В то же время фактические данные свидетельствуют о другом, ведь 65% опрошенных никогда не имели таких проблем, 29% сообщили лишь о незначительных повреждениях и только 5% отметили, что дети нанесли серьезный ущерб. В случае повреждений 31% арендаторов полностью заменяли испорченные вещи, 29% – ремонтировали или частично заменяли, 26% компенсировали стоимость, а в 5% случаев расходы покрывались за счет залога.

