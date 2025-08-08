В Украине отправят в рейсы новые поезда: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает новые поезда из Киева в крупный туристичический центр – Ивано-Франковск. Один из них начнет курсировать 18 августа, другой – 19-го. Билеты уже поступили в продажу, и, в частности, на рейс 19 августа из Киева в вагон 1 класса билеты продают по 938,25 грн.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что новые поезда:

Получили номера 149/150 и 751/752.

Смогут ежесуточно перевозить 1 028 пассажиров.

"В разгар летнего ажиотажа находим возможности для увеличения количества мест. Назначаем еще два поезда из Киева в Ивано-Франковск", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: новые поезда дадут возможность путешествующим в горы доехать в Яремче, Татаров, Ворохту, Ясини или Рахов даже в случае отсутствия мест на прямые поезда.

на рейс 19 августа из Киева поезда №751/752 билеты продают в вагоны 1 и 2 класса.

1 класс – 938,25 грн.

Из экспресса №149/150 можно пересесть на:

Пригородный поезд №6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче, а дальше на поезд №6441 Коломыя – Деловое.

С поезда №751/752 – пересадка на:

Пригородный дизель-поезд №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта.

"Опция работает в обе стороны. С возвращением в Киев", – отметили в "Укрзалізниці".

Расписание новых поездов

Поезд №751/752 Киев – Ивано-Франковск.

В его составе будут курсировать сидячие вагоны-трансформеры 1-го и 2-го класса.

График движения: с 19 августа ежедневно, кроме среды.

Отправление из Киева – 08:27. Остановка во Львове: 15:01-15:20 Прибытие в Ивано-Франковск – 17:20.

Отправление из Ивано-Франковска – 09:30. Остановка во Львове – 11:30-11:50. Прибытие в Киев – 18:38. Исключение – период с 25 августа по 4 сентября. В это время поезд будет прибывать в Киев в 18:04.

Поезд №149/150 Киев – Ивано-Франковск.

В его составе также будут вагоны-трансформеры. Но уже в купейном формате.

Первый рейс запланирован на 18 августа.

Отправление из Ивано-Франковска – 21:32. Прибытие в Киев – 07:10.

Отправление из Киева – 20:29. Прибытие в Ивано-Франковск – 05:39.

Где купить билеты

На сайте "Укрзалізниці".

В приложении перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на новые поезда

На рейс 19 августа из Киева поезда №751/752 билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость:

1 класс – 938,25 грн.

2 класс – 468,16 грн.

На рейс 18 августа из Ивано-Франковска поезда №149/150 билеты продают в купейные вагоны. Цена – 866,89 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине стартовал пиковый августовский сезон железнодорожных перевозок – по многим направлениям фиксируется более 4-5 запросов на 1 доступное место. Причин же, из-за которых билеты достаются не всем, несколько. Среди них – уменьшение количества вагонов, из-за чего доступных мест в поездах становится меньше.

