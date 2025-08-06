Билетов на всех не хватает: в "Укрзалізниці" рассказали, почему в Украине "исчезают" вагоны поездов

В Украине стартовал пиковый августовский сезон железнодорожных перевозок – по многим направлениям фиксируется более 4-5 запросов на 1 доступное место. Причин же, из-за которых билеты достаются не всем, несколько. Среди них – уменьшение количества вагонов, из-за чего доступных мест в поездах становится меньше.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: причин же "исчезновения" вагонов несколько. В частности, с 2024 года:

3 вагона были потеряны из-за обстрелов.

6 вагонов стали полностью непригодными для эксплуатации из-за своего предельного возраста.

95 вагонов "подошли к рубежу, за которым нуждаются в дорогостоящем ремонте".

"Вагоны выбывают из парка быстрее, чем мы успеваем их закупать. ... В частности, в этом году по состоянию на 3 августа курсировало в поездах дальнего следования 1 488 вагонов", – говорится в сообщении.

Впрочем, уверяют в "Укрзалізниці", железнодорожникам все-же удается ежегодно наращивать количество перевозимых пассажиров. Достигать этого, утверждается, удается за счет "более эффективного использования вагонного парка".

В частности, рассказали в перевозчике, в период с 28 июля по 3 августа "Укрзалізниця" перевезла 625 700 пассажиров. Что более чем на 26 000 больше, чем за этот же период годом ранее.

Увеличилось и количество пассажиров в вагонах. В частности:

В указанный период 2025 года их приходилось в среднем 467 на каждый вагон.

В это же время 2024-го – на 31 меньше, 436.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине запустят сразу 2 новые поезда в популярный туристический центр – Ворохту. Впрочем, они будут временными – рейсы запланированы на отдельные дни августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!