В Украине отозвали детское питание с ядом: какие партии продукта запрещено употреблять

Во Львовской области массово отзывают с полок магазинов некачественное детское пюре известного бренда Gerber из-за обнаруженного опасного для организма вещества. Поэтому, чтобы уберечь детей, покупателям такого продукта следует проверить, к какой партии он принадлежит, и в случае совпадения сдать для утилизации.

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Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области. Речь идет об охратоксине А – это микотоксин (т.е. ядовитое вещество, производимое грибами), которое может повреждать почки, печень, вызывать острое и хроническое отравление и повышать риск развития рака. Содержится это вещество обычно в зерновых продуктах, бобовых, кофейных зернах, орехах, какао и специях.

Токсин обнаружили благодаря внеплановому инспектированию специалистами Львовского городского управления Госпродпотребслужбы. Он содержался в стерилизованном овощно-мясном пюре Gerber "Обед по-итальянски", что предназначалось для детей от 10 месяцев. Выработали ядовитое питание в Финляндии, а в Украине оно предназначалось для компании Нестле Украина.

Чтобы предотвратить отравление украинских малышей зараженные продукты решили отозвать из магазинов, изъять из обращения и в дальнейшем уничтожить. Речь идет о двух партиях детского пюре:

№4304012001 со сроком годности до 30.10.2026;

№5029012001 со сроком годности до 29.01.2027

Отмечается, что сообщение об опасном продукте поступило через Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASF), к которой Украина присоединилась как кандидат на вступление в Евросоюз.

Какие товары обычно не подлежат обмену и возврату

С ноября-2024 Кабинет министров Украины изменил перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. Согласно постановлению правительства № 1243, в список входят:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены;

косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, что препятствует свободному доступу к товару;

товары, нарезанные или раскроенные по размеру, определенному потребителем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине отозвали по продаже часть партии пива "Львовское Рождественское". Оказалось, что напиток был ошибочно разлит в бутылки неподходящего качества. Всех потребителей просят не открывать бутылки из проблемной партии и не употреблять это пиво.

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