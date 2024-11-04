В Украине отозвали из продажи пиво в неправильных бутылках: какой напиток нельзя употреблять

В Украине отозвали из продажи часть партии пива "Львовское Рождественское". Оказалось, что напиток был ошибочно разлит в бутылки несоответствующего качества. Всех потребителей просят не открывать бутылки из проблемной партии и не употреблять это пиво.

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Речь идет о партии пива в стеклянных бутылка на 0,5 л по номеру партии, совпадающей с датой производства 03.10.24. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

"Предметом отзыва стала продукция лимитированной партии в стеклянной таре от поставщика, в которой в ходе внутренней системы инспектирования компанией был обнаружен дефект стеклянной спайки между сторонами бутылки. Несмотря на то, что при контрольных проверках в партии готовой продукции этого дефекта обнаружено не было, компания считает необходимым изъять из продаж продукты в указанной упаковке", – объяснили в ведомстве.

Украинцев просят при обнаружении продукта с датой производства 03.10.2024 09-12 часов и 18-19 часов не открывать бутылку, не употреблять его. Рекомендуется вернуть пиво в магазин, где оно было куплено, или же позвонить на горячую линию производителя 0800 3000 80.

Какие товары обычно не подлежат обмену и возврату

С ноября-2024 Кабинет министров Украины изменил перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. Согласно постановлению правительства № 1243, в список входят:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены;

косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к товару;

товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Как сообщал OBOZ.UA,в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверку. Это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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