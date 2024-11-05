В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте: почему он больше не будет курсировать

Поезд №191/192 Киев – Львов, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Львовом, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 2 и 4 ноября.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездки. При этом подчеркивая: поезд запускали в связи с высоким спросом на билеты среди пассажиров.

"Находим возможности добавить места в направлении Львова", – говорилось в сообщении.

При этом о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же, практика "временных" поездов в Украине достаточно распространена. Зачастую железнодорожники запускают их в связи с праздниками либо другими важными датами, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком.

"Укрзалізниця" изменила маршрут поезда Киев – Одесса

В то же время "Укрзалізниця" меняет маршрут поезда №148/147, следующего по популярному курортному направлению Одесса – Киев. Причина – ремонтные работы на железной дороге в пределах Черкасской области. После начала работ поезд будет идти в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя. Изменения будут действовать:

для рейсов с отправлением из Одессы – с 22 октября по 3 декабря;

для рейсов с отправлением из Киева – с 23 октября по 4 декабря.

"Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы. И с 6 декабря – из Киева", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, традиционно продажа билетов на поезда дальнего сообщения в Украине стартует за 20 суток до даты отправления. Однако на некоторые рейсы продавать билеты начинают всего за 10 дней до отправления. Причина – обстоятельства, вызванные войной.

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