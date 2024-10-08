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На покупку билетов на эти поезда есть всего 10 дней: в "Укрзализныце" назвали рейсы

Роман Костюченко
Рынки и компании
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На покупку билетов на поезда отводится не больше 10 дней

Традиционно продажа билетов на поезда дальнего сообщения в Украине стартует за 20 суток до даты отправления. Однако на некоторые рейсы продавать билеты начинают всего за 10 дней до отправления. Причина – обстоятельства, вызванные войной.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там объяснили: из-за полномасштабного вторжения России "железнодорожники вынуждены принимать оперативные решения о возможности движения".

"Для определенных направлений билеты появляются в продаже за 10 суток до даты отправления", – говорится в сообщении. Речь, в частности, о поездах:

  • №110/109 Львов – Херсон,
  • №122/121 Киев – Николаев, Херсон,
  • №102/101 Херсон – Краматорск,
  • №104/103 Львов – Краматорск,
  • №192/191 Одесса – Краматорск,
  • №712/711 Киев – Краматорск,
  • №234/233 Днепр – Павлоград.

Кроме того, подчеркивается, глубина продаж в 10 суток также распространяется также на некоторые группы беспересадочных вагонов. В частности, №086-234/233-085, № 080-234/233-079 Львов – Павлоград, Киев – Павлоград.

Также это правило касается региональных поездов 800-й нумерации. А кроме того, регионального экспресса № 7/701 Львов – Черновцы.

Где купить билеты на поезда

Купить же билеты на поезда можно в приложении "Укрзалізниці". А также:

  • на сайте;
  • в чат-боте;
  • в кассах вокзалов.

"Укрзалізниця" изменила маршрут поезда Киев – Одесса

В то же время, "Укрзалізниця" меняет маршрут поезда №148/147, следующего по популярному курортному направлению Одесса – Киев. Причина – ремонтные работы на железной дороге в пределах Черкасской области. После начала работ поезд будет идти в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя. Изменения будут действовать:

  • для рейсов с отправлением из Одессы – с 22 октября по 3 декабря;
  • для рейсов с отправлением из Киева – с 23 октября по 4 декабря.

"Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы. И с 6 декабря – из Киева", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов на поезда. Таким образом, украинцы больше не смогут купить билеты на старом сайте booking-old.uz.gov.ua.

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