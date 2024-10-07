"Укрзалізниця" изменила маршрут поезда на популярном направлении: как будет ехать

"Укрзалізниця" меняет маршрут поезда №148/147, следующего по популярному курортному направлению Одесса – Киев. Причина – ремонтные работы на железной дороге в пределах Черкасской области. После начала работ поезд будет идти в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что изменения будут действовать:

для рейсов с отправкой из Одессы – с 22 октября по 3 декабря;

для рейсов с отправкой из Киева – с 23 октября по 4 декабря.

"Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы. И с 6 декабря – из Киева", – рассказали в перевозчике.

При этом подчеркивается, что в этот период пассажиры, которые планируют следовать из Одессы в Черкассы, смогут пересесть на станции Им. Т. Шевченко из поезда №148/147 на пригородный поезд №6022 Им.Т.Шевченко — Черкассы. В обратную сторону пассажиры из Черкасс смогут путешествовать пригородным поездом № 6029 Черкассы – Им.Т. Шевченко и осуществить пересадку на рейс №147/148 в Одессу.

Пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться пересадкой на станции Киев-Пасс. из пригородного поезда №6819 Гребенка — Киев на поезд №105 в Одессу. В обратную сторону пассажиры могут добраться до Киева поездом №106 с последующей пересадкой на поезд №6804 Киев – Гребенка.

"Пассажирам, следующим из Одессы в Киев и обратно следует знать, что прибытие в Киев изменится и будет в 09:10. Обратно поезд будет отправляться из Киева в 16:55, прибывая в Одессу в 6:13", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов на поезда. Таким образом, украинцы больше не смогут купить билеты на старом сайте booking-old.uz.gov.ua.

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