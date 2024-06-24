В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте: почему больше не будет ездить

Поезд №115, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 22-23 июня.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездки. При этом подчеркивая: поезд запускали в связи с повышением спроса на билеты среди пассажиров.

"Укрзалізниця" реагирует на повышение спроса пассажиров в течение летнего сезона на отдельные даты и назначает дополнительный поезд №115 Киев-Одесса на выходные 22 и 23 июня", – говорилось в сообщении.

При этом о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же, практика "временных" поездов в Украине достаточно распространена. Зачастую железнодорожники запускают их в связи с праздниками либо другими важными датами, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком.

"Укрзалізниця" назначила новый поезд во Львов

В то же время, на 30 июня "Укрзалізниця" назначила поезд №168/167 Львов – Одесса. Он будет отправляться со Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19.

Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03. Прибытие во Львов – в 18:40.

Купить же билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, "Укрзалізниця" назначила поезд №816/815 Львов – Рахов. Он будет отправляться со Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22. Прибывать в Рахов в 21:19.

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