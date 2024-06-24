"Укрзалізниця" запускает "специальный" поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд со Львова в Одессу. Впрочем, он будет временным – рейс запланирован лишь на 30 июня.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что поезд:

будет дневным;

получил №168/167.

Сколько стоят билеты

На рейс со Львова в Одессу билеты продают в сидячие вагоны 1 класса. Стоят они 932,71 грн.

На рейс того же дня из Одессы во Львов билеты продаются так же в сидячие вагоны 1 класса. Цена – те же 932,71 грн.

Где купить билеты

Купить же билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Расписание поезда со Львова в Одессу

Поезд будет отправляться со Львова в 07:23. Прибывать в Одессу – в 18:19.

Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03. Прибытие во Львов – в 18:40.

Новый поезд со Львова в Рахов

Кроме того, " Укрзализныця" назначила поезд №816/815 Львов – Рахов. Он будет:

отправляться со Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22;

прибывать в Рахов в 21:19.

Из Рахова поезд будет отправляться с 22 июня по субботам и воскресеньям в 3:48. Прибывать во Львов в 10:07.

"Поезд №816/815 будет проходить по обоим направлениям через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворную, Ивано-Франковск и другие туристические города", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ряд поездов, ехавших в польский Хелм, временно будут следовать только в Дорогуск. Причина – ремонты на польской железной дороге, запланированные на период с 23 июня по 30 августа.

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